Justifica Sheinbaum que Senado envió a 2030 reforma de nepotismo y reelección

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que el partido Morena hayan cedido a alguna presión para avalar la reforma que ella envió al Congreso para prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo modificando la fecha de 2027 a 2030.

Durante la mañanera la Primera Mandataria justificó la actuación de los legisladores del Movimiento, ello después que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, indicó que el aplazamiento en la reforma debido a que el Partido Verde Ecologista (PVEM) tiene interés en la gubernatura de San Luis Potosí.

“Bueno hay una alianza del Movimiento al que pertenezco de tres partidos políticos, todo lo que buscan, pues es que se apruebe una reforma… si no la aprueban, pues entonces buscando un esquema en donde pueda quedar aprobada, no es un asunto de si hay partidos que deciden que no la van a probar, a menos que diga 2030, pues la otra es que no se hubiera probado entonces finalmente los senadores de Morena dicen bueno, pues vámonos al 2030, para que quede en la Constitución no sé si la razón de los otros partidos políticos tenga que ver con el gobernador de San Luis Potosí”.

Aunque consideró que le habría gustado que el dictamen se aprobara en su naturaleza para evitar esas prácticas en el 2027, enfatizó que serán los mexicanos los que podrían castigarlas.

“Es que no creo que el pueblo ni de San Luis Potosí, ni de ningún estado de la República, ni de la Ciudad de México, le gusta que haya que se deje como candidato a un familiar… si presentamos la propuesta fue justamente por eso; entonces si alguien pretende dejar a un familiar o que sea un familiar que va a ser el candidato, candidata, lo va a ver muy mal la gente. Ni siquiera el movimiento al que pertenecemos o la Presidenta de la República, no creo que este sea una buena Idea”.

Por ello recomendó a Morena no ser de los partidos que pongan como candidatos a familiares cercanos en próximos comicios.

“Mi recomendación es que particularmente es una recomendación, además ya está en los estatutos del partido al que pertenezco, pues es que no se haga por parte de Morena. En el caso de sus candidatos y que busque que las alianzas con los tres partidos, pues que no ocurra esto. Para el 27, pero es lo que se puede lograr en el Congreso y qué bueno que se logró a ver, ¿por qué no lo vemos en el lado positivo? A partir del 2030 no hay nepotismo, no hay reelección, lo tienen que decidir ellos… cuando se postula un candidato candidata, ¿qué se busca? Pues el voto popular”.

Aunque evitó decirse conforme y se limitó a reiterar que fue lo que logró el Senado, también insistió que lo importante es que quedará plasmado en la Constitución la prohibición de la reelección y el nepotismo por lo que la Jefa del Ejecutivo Federal confió que tras su aprobación en la Cámara de Diputados, pase lo mismo en cada uno de los congresos estatales.