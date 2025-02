No habrá carpetazo al caso de desafuero de Cuauhtémoc Blanco: Hugo Erik Flores

Hugo Erik Flores, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados que revisa la solicitud de desafuero al morenista Cuauhtémoc Blanco Bravo, aseguró que no habrá carpetazo en este asunto para favorecer al exfutbolista profesional.

Dijo que está en espera de que la Fiscalía de Morelos ofrezca mayor información para comenzar el proceso de juicio de procedencia, pero de ninguna manera se busca proteger al diputado Cuauhtémoc Blanco.

Es más, Hugo Erik Flores, también morenista, sostuvo que antes de dar carpetazo renunciaría su cargo porque él no se presta a ese tipo de arreglos o componendas.

“Estamos esperando que haya una respuesta rápida de la Fiscalía, ¿Pero no habrá carpetazo? No, de ninguna manera. No, yo no me presto a carpetazos, antes renuncio, no, no, va a ver carpetazo”.

Hugo Erik Flores/Foto: Redes Sociales Ampliar

Y que, en el caso del senador y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo que se analizara la próxima semana dado que no ha concluido, aunque los priistas digan que ya es caso juzgado.

Alejandro Moreno/FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Ampliar

