¿TikTok desaparecerá el domingo 19 de enero? Esto pasará tras su prohibición si nadie la compra

La prohibición de TikTok en EUA entrará en vigor el 19 de enero si no se vende a un propietario que no sea chino.

Este viernes 17 de enero, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la ley que prohíbe a la red social TikTok en el país norteamericano si no logra ser vendida por la empresa china ByteDance antes del domingo 19 de enero 2025.

Ante la prohibición, miles y miles de sus usuarios se preguntan qué es lo que pasará con la red social, una de las más populares del mundo.

Por otro lado, al escenario se agrega la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, con su toma de protesta en el Capitolio en Washington D.C. este 20 de enero de 2025, un día después de que entre en vigor la prohibición de la red social.

La toma de protesta de Trump en el poder, por segunda ocasión, podría ser prometedora para Tiktok, pues el magnate ha prometido encontrar una solución, tomando en cuenta la resistencia de ByteDance de vender la red social de video.

¿TikTok dejará de funcionar o qué pasará con su prohibición el 19 de enero?

Si ByteDance no vende su plataforma a otro propietario que no sea chino o se llega a un acuerdo para evitar su prohibición, esto es lo que podría suceder:

TikTok podría perder relevancia e ir desapareciendo lentamente porque los 170 millones de usuarios estadounidenses ya no podrían descargar actualizaciones del software y la aplicación empezaría a decaer al quedar inutilizable en algún punto.

Además, las tiendas de aplicaciones de Apple y Google retirarían la app de sus catálogos, lo que haría que paparan sus descargas o que personas que hayan perdido su aplicación ya no puedan volver a bajarla.

Por otro lado, la misma empresa china podría optar por retirar ella misma a TikTok para que desapareciera por completo.