Así quedó la lista de ganadores en los Grammys 2024

El domingo 4 de febrero se llevó a cabo la 66ª edición de los Premios Grammy que en este año vino con fuerte presencia femenina. Como era de esperarse gracias al recibimiento y la polémica al rededor suyo, Taylor Swift ase llevó un par de premios, fruto de su esfuerzo y dedicación; entre sus galardones logra posicionarse superando a Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder al ganar por cuarta vez en su trayectoria la categorías al álbum del año, ahora por Midnights. Como si no fuera suficiente, entre aplausos y emoción, la cantante anunció la llegada de un nuevo disco, que saldrá en abril.

Miley Cyrus, canta autora de Flowers, consiguió el Grammy a la grabación del año y lució un vestido ceñido con un peinado elegante que la posicionó en la lista de las mejores vestidas de la gala. Billy Joel tocó su nuevo sencillo, Turn the Lights Back On y maravilló al público con su regreso al escenario.

Entre las celebridades premiadas estaba a la cabeza en nominaciones SZA, quien con Victoria Monét consiguió el premio en la categoría de rock. En el espacio latino la colombiana Karol G y el mexicano Peso Pluma se posicionaron en la ceremonia. A continuación la lista de los ganadores en las categorías más importantes.

Lista de ganadores y nominados 2024

Grabación del año

La ganadora es Miley Cyrus con su canción Flowers

Worship, de Jon Batiste

Not Strong Enough, de boygenius

What Was I Made For?, de Billie Eilish

On My Mama, de Victoria Monét

Vampire, de Olivia Rodrigo

Anti-Hero, de Taylor Swift

Kill Bill, de SZA

Álbum del año

La ganadora es Taylor Swift con su álbum Midnights,

World Music Radio, Jon Batiste

The Record, boygenius

Endless Summer Vacation, Miley Cyrus

Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, Lana Del Rey

The Age of Pleasure, Janelle Monáe

GUTS, Olivia Rodrigo

SOS, SZA

Álbum de Pop vocal

La ganadora es Taylor Swift con su álbum Midnights

Chemistry, de Kelly Clarkson

Endless Summer Vacation, de Miley Cyrus

Guts, de Olivia Rodrigo

Subtract de Ed Sheeran

Álbum de pop latino

La ganadora es Gaby Moreno con X Mí (Vol. 1)

La cuarta hoja, de Pablo Alborán

Beautiful Humans, Vol. 1, de AleMor

A ciegas, de Paula Arenas

La nieta, de Pedro Capó

Don Juan, de Maluma

Álbum de música mexicana

El ganador es Peso Pluma con su proyecto Génesis

Bordado a Mano, de Ana Bárbara

La Sánchez, de Lila Downs

Motherflower, de Flor de Toloache

Amor Como en las Películas de Antes, de Lupita Infante

Álbum de música urbana

El premio es para Mañana será bonito, de Karol G

Saturno, de Rauw Alejandro

Data, de Tainy

Canción del año

Los ganadores fueron Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Conne por su composición What Was I Made For? (para la película Barbie)

A&W, compuesta por Jack Antonoff, Lana Del Rey y Sam Dew

Anti-Hero, compuesta por Jack Antonoff y Taylor Swift

Butterfly, compuesta por Jon Batiste y Dan Wilson

Dance the Night (para Barbie), compuesta por Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson y Andrew Wyatt

Flowers, compuesta por Miley Cyrus, Gregory Aldae Hein y Michael Pollack

Kill Bill, compuesta por Rob Bisel, Carter Lang y Solána Rowe

Vampire, compuesta por Daniel Nigro y Olivia Rodrigo

Mejor artista revelación

La ganadora es Victoria Monét

Gracie Abrams

Fred again

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

The War and Treaty

Video musical

El premio se lo llevan The Beatles con I’m Only Sleeping

In Your Love, de Tyler Childers

What Was I Made For, de Billie Eilish

Count Me Out, de Kendrick Lamar

Rush, de Troye Sivan

Álbum de rock latino o alternativo

Hay un empate entre Juanes con Vida cotidiana, y De todas las flores, de Natalia Lafourcade

Martínez, de Cabra

Leche de tigre, de Diamante Eléctrico

EADDA9223, de Fito Paez

Compositor del año (No clásico)

El premio se lo lleva Theron Thomas

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Shane McAnally

Justin Tranter

Interpretación pop en solitario

Vuelve a ganar Miley Cyrus con Flowers

Paint the Town Red, de Doja Cat

What Was I Made For?, de Billie Eilish

Vampire, de Olivia Rodrigo

Anti-Hero, de Taylor Swift

I nterpretación pop en dúo o grupo

Los ganadores son SZA y Phoebe Bridgers por Ghost in the Machine

Thousand Miles, de Miley Cyrus, con la participación de Brandi Carlile

Candy Necklace, de Lana Del Rey, con la participación de Jon Batiste

Never Felt So Alone, de Labrinth, con la participación de Billie Eilish

Karma, de Taylor Swift, con la participación de Ice Spice