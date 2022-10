Sigue el lamentable show mediático de Layda Sansores: Alejandro Moreno

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lamento las nuevas "revelaciones" de la gobernadora de Campeche Layda Sansores sobre una supuesta conversación vía WhatsApp, entre él y el senador morenista Ricardo Monreal, reiteró que se trata de un espectáculo mediático para dañar la imagen de las personas aún siendo de su propio partido político.

Entrevistado luego de encabezar una reunión de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, el dirigente del tricolor, sostuvo que se trata de acciones ilegales, de un espionaje inaudito contra opositores, una persecución política contra quienes no piensan igual a los que gobiernan el país, hechos. delictivos que ya se han denunciado, pero no sancionado.

Otra vez la Gobernadora manipulando y alterando conversaciones, me imagino que usa el programa https://t.co/0qHJ1lBcPP.



Una pena tanto espectáculo mientras los delitos y los homicidios en Campeche crecen más del 1000%. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 26, 2022

"El espionaje se ha denunciado, pero son shows mediáticos que lamentablemente que solo buscan desacreditar, desprestigiar , atacar a adversario políticos y no se pueden permitir en un régimen democrático, Se tiene que aplicar la ley , todos debemos reprobarlo, esto le puede suceder a cualquiera, pero hay que darle para delante, hay que seguir trabajando".

Mi amistad, mi solidaridad y mi absoluto respaldo al senador @RicardoMonrealA, un político de experiencia, que siempre ha privilegiado el diálogo y la construcción de acuerdos en favor de México. A su partido le faltan muchos como él. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 26, 2022

Alejandro Moreno expresó su respaldo al senador de Morena Ricardo Monreal ante esta campaña de desprestigio y además porque es fuego amigo, dijo que mantiene una estrecha comunicación con él, pero insistió en que en que se apliquen las sanciones correspondientes por estos actos ilícitos, pues en otro país ya estuvieran en la cárcel los responsables de este espionaje.

"Tenemos comunicación permanente no solo por esto, él es senador de la República merece no solo mi afecto, mi aprecio y consideración, mi apoyo y respaldo siempre. Y lo que tenemos claro es que esto no se puede permitir, se tiene que seguir denunciando, porque son cosas ilegales, tergiversadas que dañan la imagen de las personas. En cualquier otro país del mundo esto se estaría denunciando ampliamente, ya se hubieran puesto las medidas que debieran, pero aquí no hay ninguna sanción".

El dirigente nacional del PRI, insistió que el contenido del programa Las Noches del Jaguar, no es otra cosa que la difusión de comunicaciones tergiversadas con el afán de desviar la atención cuando hay temas mucho más importantes que atender en materia económica y de seguridad pública, entre otros.