Tuvo accidente en carretera, seguro no lo apoya y hospital privado donde lo llevaron no deja que lo trasladen por deuda de más de 200 mil pesos

Se ha hecho viral en las últimas horas el caso de Juan tenorio, un hombre originario de la Ciudad de México, que sufrió un accidente en la autopista Puebla-Córdoba el pasado 30 de marzo y que hoy está retenido en un hospital privado de Orizaba, en terapia intensiva y sin poder ser trasladado a un hospital del ISSSTE de donde es derechohabiente, debido a un adeudo de más de 200 mil pesos.

La familia de la víctima ha levantado la voz, luego de que los seguros no han cubierto los gastos de Juan en el hospital privado al que fue llevado. El de CAPUFE no cubrió el total, mientras que el seguro del tráiler que chocó la camioneta donde iba, tampoco se ha hecho responsable.

Cuando pidieron el traslado de su paciente, que se debate entre la vida y la muerte, éste fue negado a pesar de que ya tenían ambulancia para llevárselo. El estado de salud se agrava con el paso de la horas mientras él está retenido y sin ser atendido con los cuidados necesarios que requiere.

¿CÓMO FUE EL ACCIDENTE?

El domingo 30 de marzo, una camioneta de mudanzas, fue impactado por un tráiler cargado de arena en el kilómetro 242 de la autopista Puebla-Córdoba. En el lugar, el conductor de la camioneta perdió la vida, mientras que Juan, que iba de copiloto, terminó con múltiples lesiones y en terapia intensiva.

Personal de la Fiscalía Estatal, además de Caminos y Puentes Federales atendieron el siniestro, llevado a la víctima al Hospital Privado Covadonga en la ciudad de Orizaba, donde permanece hasta este lunes.

Por su parte, el conductor del tráiler fue detenido y puesto en libertad el pasado martes, al llegar a un arreglo con la familia de la persona fallecida, pero sin atender el caso de la otra persona que aún sigue con vida y que iba esa tarde en el camión de mudanzas.

SEGURO NO SE HA HECHO CARGO Y LA CUENTA DEL HOSPITAL ASCIENDE A MÁS DE 200 MIL PESOS

El seguro de la camioneta de mudanzas ya se contactó con la familia, sin embargo no cubre todo lo que va de cuenta. Misma situación del seguro de CAPUFE, que solo cubrió una parte y se deslindó del tema. Mientras que el del tráiler que los impactó, no hay novedades ni nadie que pague o se haga responsable de los daños.

Yazmín Ramírez Báez, esposa de Juan Tenorio Martínez, solicitó públicamente el apoyo de las autoridades y de la ciudadanía ya que Juan permanece retenido en dicho hospital de paga de Orizaba y los gastos ya superan los 200 mil pesos.

Pese a ser derechohabiente del ISSSTE y tener ya todo listo para el traslado de su esposo, Yazmín asegura que no se le permitió, debido a que su estado era grave. Posteriormente, señaló que la verdadera razón era la intención del hospital privado de prolongar la estancia para incrementar el costo de los servicios.

“Ya tenía programado el traslado al ISSSTE, pero me lo negaron porque se adeudan ya hasta este lunes más de 200 mil pesos. Me dicen que está muy grave, pero que no pueden aplicarle los estudios ni medicamentos si no los autorizo, y para eso debo pagar”, dijo para un medio local.

Ahora la vida de Juan está en riesgo y condicionada. En las últimas horas, además de permanecer en terapia intensiva, se le ha detectado un aumento en su temperatura qie podría agravar aún más la situación, mientras que el Hospital Covadonga mantiene su postura de no dejarlo ir.

Su familia teme por su vida y asegura que la falta de pago podría tener consecuencias fatales. Solicitan la intervención de las autoridades para garantizar su derecho a ser atendido en la institución pública donde está afiliado.