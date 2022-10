¿Resuelve tu Deuda es confiable?

La reparadora de crédito Resuelve tu Deuda se ha convertido en una alternativa confiable y efectiva para ayudar a las personas que enfrentan problemas con el pago de sus créditos y poner en orden sus finanzas personales.

Con más de una década trabajando en México, Resuelve tu Deuda ha ayudado a solucionar problemas de endeudamiento de más de 300 mil personas en el mundo, además de tener operaciones en otros países de Latinoamérica y se ha expandido al mercado europeo al contar con operaciones en España, Italia y Portugal.

En términos prácticos, la operación de Resuelve tu Deuda consiste en negociar en nombre del cliente con el banco para obtener un descuento en el pago de una deuda. En México, Resuelve tu Deuda se ha convertido en una firma de confianza, al tratarse de una opción sería que basada en la disciplina y ahorro de sus clientes puede lograr hasta 70% de descuento del pago pendiente con las instituciones financieras.

¿Cómo funciona Resuelve tu Deuda en México?

Es muy importante entender que la reparación de crédito no significa un "borrón y cuenta nueva" o que los pagos atrasados y el acumulado respectivo de intereses desaparezcan de un día para otro. Por el contrario, se trata de un método de disciplina y ahorro que con mucho esfuerzo te servirá de herramienta para terminar con ese pendiente con el banco que no te deja dormir y que, si no atiendes, puede provocar problemas en tus relaciones e incluso de salud.

La forma de operación de Resuelve tu Deuda se basa en los siguientes pasos:

Negocia con el banco el crédito pendiente de pagar con el objetivo de buscar una reducción a tu deuda. Dependiendo del monto atrasado, se puede alcanzar hasta hasta 70% de descuento.

Si te convencen las condiciones, firmas un convenio en el cual te comprometes a pagar la cantidad establecida, el cual es muy importante que cumplas puntualmente para obtener mejores resultados.

A partir de este momento, Resuelve tu Deuda diseñará un esquema de ahorro que servirá para pagar en plazos la deuda, cuidando que no afecte otros gastos básicos en tu vida cotidiana.

Es muy importante que sepas que se cobrará una comisión por estos servicios. Lo que hace exitoso el modelo de operación de Resuelve tu Deuda es que debido a que tiene una buena relación con los bancos, negocia en tu nombre con ellos y todo tu esfuerzo debe enfocarse en cumplir con el ahorro.

¿Existen víctimas estafadas por Resuelve tu Deuda?

Lamentablemente, existen sitios web y en redes sociales donde se pueden encontrar comentarios negativos contra Resuelve tu Deuda. En su mayoría se han hecho por personas que abandonaron el programa de ahorro antes de obtener el beneficio de liquidar sus saldos pendientes, lo cual les llevó a sentirse estafados e incluso víctimas de un fraude.

Es muy importante recordar que no existen fórmulas mágicas para solucionar los problemas financieros. En cualquier solución que se pretenda aplicar, implica un gran esfuerzo de ahorro y dedicación para salir del bache, por lo que si has escuchado de supuestos programas que en un dos por tres te ayudan a pagar tus deudas, pidiendo pagos por adelantado y sin firmar un contrato te advertimos que es muy probable que se trate de un fraude.

En el caso de Resuelve tu Deuda, su modelo de operación se basa en el análisis personalizado de la situación de cada cliente y acuerdos firmados en un contrato que incluye garantías de servicio. Solucionar un problema de este tipo, requiere un gran compromiso por parte del usuario. Por desgracia, en ocasiones se desesperan al no tener resultados inmediatos, olvidando que el éxito dependerá totalmente de la disciplina y esfuerzo que apliquen para ponerse al corriente.

¿Qué opinan los clientes de Resuelve tu Deuda?

Entre los más de 300 mil clientes a nivel global que han logrado poner al corriente sus finanzas, se encuentran los comentarios de quienes se apegaron al programa de ahorro y con disciplina, terminaron con el pendiente de sus pagos.

“Necesitaba una reparadora de crédito para la solución de mis deudas, encontré a Resuelve tu Deuda y la verdad estoy muy contento con el servicio brindado, el proceso y la atención de todos los asesores, encontré 100% profesionales, los recomiendo ampliamente”, dijo uno de los usuarios.

Si tienes problemas con el pago de tus créditos, puedes acercarte a Resuelve tu Deuda y conocer con mayor detalle en qué consiste su programa y cómo puede ayudar a mejorar tu situación financiera.