Antes de que te organices para este jueves, checa si tu carro puede circular. Recuerda que todos los vehículos de Ciudad de México y Estado de México están sujetos a transitar de acuerdo al programa Hoy No Circula, en especial si no cuentan con calcomanía cero o doble cero. Así que para evitar una infracción, en W Radio te contamos si tu automóvil está autorizado para circular este jueves 4 de agosto de 2022.

Las multas por no respetar este programa ambiental pueden ir de los mil 924 pesos a los 2 mil 886 pesos.

Automóviles que no circulan el 4 de agosto

De acuerdo al calendario del Programa Hoy No Circula de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los coches que no circulan el jueves 9 de junio de 2022 son los siguientes:

Vehículos con engomado color verde.

Holograma 1 y 2.

Placas con terminación en 1 y 2.

Autos que sí circulan el 4 de agosto

Estos vehículos no tienen ninguna restricción para poder transitar este jueves:

Hologramas 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos conducidos por personal de salud

Vehículos con placas de discapacitado

Motocicletas

El horario del Hoy no circula inicia a partir de las 5 de la mañana, hasta las 10 de la noche.

Te puede interesar:

¿Vendiste tu carro?... No olvides informárselo al SAT o podrías ser multado