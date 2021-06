Los mexicanos que ocupan el Metro de la Ciudad de México saben perfectamente el reto que significa viajar todos los días en este medio de transporte y más si son horas pico.

Pero el reto todavía es mayor para todos aquellos que tienen alguna discapacidad y es admirable todo lo que llegan hacer para poder llegar a su destino.

No hay límites para este joven usuario del Metro de la CDMX / Captura de Tik Tok

Y es que no en todas las estaciones del Metro de la CDMX se cuentan con rampas para las sillas de ruedas e incluso algunos elevadores no funcionan entre otras situaciones.

A pesar de estas barreras estos usuarios se las ingenian para que su traslado no demore tanto, como es el caso de un hombre que se hizo viral en redes sociales por medio de un video, donde se observa la manera en cómo baja las escaleras con todo y silla de ruedas para llegar en cuanto antes a su destino.

No en todas las estaciones del Metro se cuentan con rampas para personas con discapacidad / CUARTOSCURO

El hombre utiliza sus manos para tomarse del barandal y así poder cargar con su peso junto con el de la silla y poder llegar al otro extremo de la escalera.

Al parecer el video fue difundido primero en Tik Tok con el texto: “Estación de metro. No hay imposibles”. Fue inevitable que el video no se hiciera viral, pues enseguida infinidad de personas no dudaron en aplaudir y felicitar por medio de comentarios la admiración que sentían por el usuario.