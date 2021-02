El éxito de Tik Tok sonará en el Super Bowl LV; así será el medio tiempo

El Super Bowl LV 2021 en su edición número 55 está listo para arrancar este 7 de febrero 5:00 de la tarde hora ciudad de México y esto es lo que se sabe sobre el show del medio tiempo que es el más esperado.

Muchos han referido que el Show del Super Bowl LIV del 2020 fue el último espectáculo que se presenció antes de la pandemia por COVID-19, así que este 2021 podía convertirse en la nueva normalidad de eventos con talla internacional, por eso, verlo y disfrutarlo será muy importante.

Así luce el parche del Super Bowl LV en el jersey de los Bucs / NFL Redes Sociales

Lee: Tom Brady jugará su décimo Super Bowl

El evento deportivo más esperado por los fanáticos del futbol americano se celebrará en el encuentro entre Kansas City Chiefs y los Bucaneros de Tampa Bay, donde Tom Brady , 6 veces ganador del Super Bowl ha mostrado ser una estrella que no deja de brillar.

Te puede interesar: El comercial de John Travolta que nos emocionó al ritmo de Grease

Tom Brady llega nuevamente al Super Bowl / Redes sociales

¿Dónde puedo ver el Super Bowl LV?

En México la transmisión del Super Bowl LV se podrá disfrutar desde las plataformas de W Deportes, Los 40, la Ke Buena y W Radio desde las 5 de la tarde. El Show de medio tiempo se prevé que empezará a las 7 de la noche con la presencia de The Weeknd como estrella estelar.

Los 40, la Ke Buena, W Deportes serán la voz de la NFL / Redes sociales

Te recomendamos: Conoce el estadio en dónde se jugará el Super Bowl LV



The Weeknd, la estrella del Show del Super Bowl LV

Después de la presencia de las latinas Shakira y Jenifer López en el pasado Super Bowl, el reto es grande, pues el miedo de tener un mal show siempre está presente. Sin embargo, no podemos olvidar que uno de los éxito que más se han hecho viral en las redes sociales como Tik Tok ha sido Blinding Lights.

Abel Makkonen Tesfaye, con su nombre artístico The Weeknd, es el cantante que ha puesto a bailar a muchos en Tik Tok , quien además de ser cantante es compositor y productor originario de Ontario Canadá.

Sus éxitos mundialmente conocidos se enlistan como: “Heartless” y “Too Late”. Además se ha convertiod en una referencia entre artistas con Call Out My Name”, “Love Me Harder” y también “I Feel It Coming”. The Weeknd se ha convertido en uno de los artistas más cotizados de la última década.

Te puede interesar: Mahomes vs Brady, duelo de juventud vs experiencia

Los cambios habrá en este Super Bowl 2021

En esta ocasión, debido a la pandemia muchas cosas no podrán suceder como:

No habrá día de medios.

No se permitirán las multitudes afuera de los hoteles de los equipos.

No habrá fiestas de victoria.

El número de asistentes se limitará a 7 mil 500 trabajadores de la salud VACUNADOS para agradecerles por su lucha frente a la pandemia del CORONAVIRUS.

para agradecerles por Miley Cyrus dará un concierto previo en honor al personal de Salud que ha sido vacunado.

Jazmine Sullivan y Eric Church entonarán el himno nacional juntos antes del partido y H.E.R. cantará “America the Beautiful”.