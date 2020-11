Estos son los mejores y peores países para vivir la pandemia por COVID-19

Frente a la pandemia por COVID-19, muchos países han adaptado las medidas de control para evitar la propagación del coronavirus, sin embargo, no todas han sido eficientes y dado buenos resultados, así lo dio a conocer un estudio de Bloomberg.

El coronavirus se ha propagado por todo el mundo y estos son los países que mejor y peor han actuado frente a la pandemia de acuerdo con Bloomberg considerando los siguientes criterios:

El crecimiento de los casos de virus

La tasa de mortalidad general

Las capacidades de prueba

Sistema local de salud

Medidas de restricciones relacionadas con virus

Impacto de Movilidad

Acuerdos de suministro de vacunas

Bloqueos económicos

La agencia internacional de noticias hizo un cruce de cifras para verificar en qué países se ha manejado el virus de manera más eficaz, con menor perturbación para la sociedad y los negocios.

El Ranking de la agencia Bloomberg para determinar los mejores lugares para estar en la era del coronavirus / GETTYIMAGES

Top 10: ¿Quiénes lo han hecho bien?

1. Nueva Zelanda es la nación que lo ha hecho mejor con una calificación de adaptación de 85.4.

2. Japón, con una calificación de adaptación de 85.

3. Taiwán, con 82.9 de calificación de adaptación.

4. Corea del Sur con 82.3 de calificación

5. Finlandia con 82 de calificación

Bloomberg analizó el caso de 53 países / GETTYIMAGES

6. Noruega con 81.6 de calificación

7. Australia con 81.2 de calificación

8. China con 80.6 de calificación

9. Dinamarca con 77 de calificación

10. Vietnam con 74.3 de calificación

Nueva Zelanda encabeza el ranking a partir del 23 de noviembre gracias a una acción rápida y decisiva / GETTYIMAGES

Top: ¿Quiénes tienen los últimos lugares?

Francia en el lugar 45 con 51.6 de calificación

Filipinas en el lugar 46 con 48.9 de calificación

Irán en el lugar 47 con 48.7 de calificación.

México se encuentra en el lugar 53, último lugar de la lista. / CUARTOSCURO

Colombia en el lugar 48 con el 48.1 de calificación

República checa en el lugar 49 con el 46.8 de calificación

Bélgica en el lugar 50 con el 45.6 de calificación

Perú en el lugar 51 con el 41.6 de calificación

Argentina en el lugar 52 con el 41.1 de calificación

México en el lugar 53 con el 37. 6 de calificación

Estos son los países peor calificados de acuerdo con Bloomberg / Captura de pantalla

El resultado es un puntaje general que es una instantánea de cómo se está desarrollando la pandemia en estos 53 lugares en este momento. Los últimos lugares de una lista de 53 los ocupan Perú, Argentina y México.

México tiene una calificación de 37.6 de calificación de adaptación; 113 casos mensuales por cada 100 mil habitantes; 8.6% de tasa mortalidad mensual; 782 muertes por cada millón de habitantes 62.3% de tasa de positividad y 3 en acceso a vacunas.

Bloomberg destaca que Nueva Zelanda es el país que enfrentó mejor la pandemia.

La mayoría de los países de América Latina no podrán volver a los niveles de crecimiento prepandémicos hasta 2023 / GETTYIMAGES

La agencia explica que una parte del éxito de los países para contener el virus tiene que ver con la confianza que tengan los ciudadanos en el gobierno y el nivel de cumplimiento de las medidas, además de la inversión en la infraestructura de salud pública.

Bloomberg recuerda que, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la mayoría de países de Latinoamérica no podrán regresar a los niveles de crecimiento que tenían antes de la pandemia sino hasta 2023 y que el ingreso per cápita no se recuperará hasta 2025.