¿No usas cubrebocas? Personas que no lo llevan podrían ser sociópatas

Usar cubrebocas puede ser un acto de respeto por las personas que se encuentran cerca de nosotros, por eso a veces ver a alguien sin cubrebocas nos puede incluso molestar, pero ¿Por qué las personas siguen sin usar cubrebocas? Esto dice un estudio.

En un estudio realizado por el Profesor Fabian Koich Miguel y sus colegas de la Universidad Estatal de Londrina, una ciudad al sur de Brasil encontró características como “insensibilidad, engaño y manipulación” en las personas que no usan cubrebocas, estas características también las presentan personas con tendencias sociópatas.

Las personas que no usan mascarillas pueden ser en su mayoría extremadamente egoístas y egocéntricos, por otro lado, explican que las personas empáticas sí usan cubrebocas.

El resultado se obtuvo luego de una encuesta a 1 mil 600 personas sobre si seguían las medidas sanitarias para prevenir la propagación del coronavirus. La encuesta se aplicó entre marzo y junio; los resultados permitieron dividir a las personas en dos grupos: empáticos y antisociales.

En un primer grupo, 1,200 personas exhibieron rasgos de interés en comprender los sentimientos y motivaciones de otras personas, más propensos a desarrollar interacciones sociales positivas.

Mientras que, en el segundo grupo de 400 personas, mostró síntomas de un trastorno de personalidad antisocial (conocido como sociópatas o psicópatas) buscaron formas en las que sus interacciones podrían ser beneficiosas para ellos personalmente, estas actitudes incluyeron el hecho de que incluso difundieron noticias falsas, por ejemplo, que cubrirse la boca causaba enfermedades.

En este grupo estaban la mayoría de las personas que no usan cubrebocas y que no siguen las reglas de distanciamiento social, además no consideraban necesarias las normas de protección, por lo que no han seguido estas medias.

"Estas características explican, al menos en parte, por qué las personas no cumplen con las medidas de contención a pesar del alto número de casos y muertes", informa el estudio.

Segundo estudio: Narcisistas, psicópatas y manipuladores quien no usa cubrebocas

En un segundo estudio sobre el tema fue realizado por investigadores en Polonia y publicado en el Journal of Personality and Individual Differences, concluyó que aquellos que no siguen las medidas de protección para COVID-19, en gran parte, son narcisistas, psicópatas y manipuladores.

"Estas personalidades no participan en las medidas preventivas porque no creen en su beneficio. Lo ven principalmente como un inconveniente para ellos mismos", dicen los investigadores.

Aunque la personalidad no se puede cambiar, explican los investigadores se puede apostar por la sensibilización para que las personas tomen acciones preventivas.

El tema es complejo ya que estos rasgos sociopáticos varían en diferentes personas, pero la verdad es que la mayoría de los que se niegan a protegerse la boca parecen carecer de empatía ante una crisis que ha cobrado la vida de más de 1 millón de personas en el mundo.

