¿Fifís vs. Chairos? La clase de la 4T para enseñar historia en bachillerato

Utilizan ejemplo de la marcha fifí para enseñar la clase de igualdad social: “Estaba cenando y viendo mi “face” cuando mi papá quien es chofer del transporte público nos platicó que el tráfico durante su turno del día estuvo terrible por la famosa marcha Fifí”, así presentan la situación en contexto para la clase de Historia Socioeconómica de México en quinto semestre de Bachillerato General en el Estado de Puebla poniendo nuevamente el cuestionamiento del adoctrinamiento en las clases de la SEP en la administración de AMLO.

Manifestación contra Andrés Manuel López Obrador

Resulta que en el Programa de Historia Socioeconómica de México en quinto semestre de Bachillerato General que aparece en la página 24 del programa disponible en la página oficial de la SEP del estado de Puebla, donde el gobernador es Miguel Barbosa por el Partido de Morena.

¿Fifís vs. Chairos?; Esta es la clase de historia

El programa de quinto semestre del campo disciplinar de Ciencias Sociales trata los fenómenos sociales y económicos sucedidos en México y en el mundo desde la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha, por lo que alcanza la discusión de fifís contra chairos.

La materia está organizada en 3 Unidades de Aprendizaje Curricular (UAC), las cuales son temáticas y siguen un orden cronológica.

En la unidad II plantea el tema Igualdad social con el siguiente objetivo:

El alumnado explicará las condiciones socioeconómicas que se desarrollaron en las últimas décadas del siglo XX en México: la creación del FOBAPROA, el levantamiento armado del EZLN, y las circunstancias económicas por regiones que llevaron a la desigualdad y a la exclusión de la población.

Plantea la siguiente situación en contexto que profesores de nivel medio superior han señalado como “adoctrinamiento” que aprece en el Programa de Historia y se repite aparentemente en el libro de bachillerato y dice así:

Captura de pantalla del Programa BGE 2018: Historia Socioeconómica de México

Estaba cenando y viendo mi “face” cuando mi papá quien es chofer del transporte público nos platicó que el tráfico durante su turno del día estuvo terrible por “la famosa marcha Fifí” y fue muy desgastante, ya que la micro utilizó mucha gasolina y hubo pocos usuarios, sacando muy poco económicamente ese día y como tenía que pagar la letra de la casa, la luz, el teléfono y otras cuentas, pues casi no le va a alcanzar. Seguí viendo mi face y principalmente los memes de la marcha que me dieron mucha risa, pero mi mamá que se enoja y que me regaña porque algunas de sus amigas que son empleadas domésticas cargaron las pancartas de sus patrones y me dijo, - ¿qué hubieras hecho tú?, ¿Hubieras cargado las pancartas de tus patrones? Porque si te niegas no te pagan el día.

Imagen compartida en Redes Sociales

Ahora ya tengo muchas dudas, ¿Por qué marchan? ¿Por qué Fifís y Chairos? ¿Qué características tienen los Fifís y los Chairos? ¿A cuál de estos grupos pertenezco? ¿Cuándo trabaje, me alcanzará pagar mis cuentas? ¿Qué contradicciones económicas y sociales tiene el país? ¿Por qué hay tantas desigualdades en el país? ¿Quién ha hecho algo para evitar esa desigualdad?

La reforma a Nivel Bachillerato 2018

Las reformas que se realizaron a Nivel Bachillerato presentó Programas Bachillerato General Estatal 2018 (de Puebla) plantea que se trabaja con el enfoque del aprendizaje situado, propuesta de situaciones y actividades de aprendizaje.

Además la Nueva Escuela Mexicana fomenta la identidad con México y presenta: Las 4A para la 4T, una mirada desde el plan y programas de estudios del bachillerato general estatal 2018.

Asequibilidad

Accesibilidad

Adapabilidad

Aceptabilidad

Usuario de Redes sociales sobre el programa de la SEP en Puebla

¿Qué son los Chairos y fifís?

Si reconocemos los adjetivos “chairo” y “fifí” es porque se han vuelto la señalización del presidente López Obrador en las mañaneras a quienes cuestionan su labor en la presidencia, por lo que identificarse dentro de un grupo para separarse y definir completamente su ideología.

Por un lado AMLO ha señalado como fifí “es como el junior de conservadores, de oligarcas” y explicó en alguna ocasión que aunque él no inventó lo de fifí se usó para caracterizar a quienes se opusieron al presidente Madero.

Por su parte Chairo, de acuerdo con el Diccionario del Español de México, publicado por el Colegio de México, es considerado como un adjetivo ofensivo que se usa para señalar de manera despectiva a personas que defienden causas sociales y políticas en contra de las ideologías de la derecha.