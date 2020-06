Importa que hablemos de racismo y clasismo, no el foro: Tenoch Huerta

Tras la cancelación del foro de Conapred sobre racismo y clasismo al que estaba invitado, el actor Tenoch Huerta afirmó en Así el Weso que no hay qué caer en falsos victimismos.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, Huerta opinó que la titular de Conapred, Mónica Maccise, tomó una decisión arriesgada y tal vez no era el espacio para hacer el foro donde estaba invitado junto con Chumel Torres, "pero eso no quita que la labor del Conapred y que sus intenciones sigan siendo buenas, no hay que no diluirlo en una polémica que me parece chafa de fifís contra chairos", expresó.

Tenoch Huerta reiteró que lo que importa es que hablemos del racismo y clasismo, "que empecemos a desmontarlo con seriedad y empecemos a escuchar a expertos, académicos, y a la gente que han visto mermadas sus posibilidades por cuestiones de melanina y de qué tan gordita tienen la cartera", finalizó.