Sabemos que tomar clases en línea ha sido uno de los cambios más radicales tanto para estudiantes como para profesores. Durante este proceso han circulado diferentes evidencias desde profesores abusivos, tanto como alumnos rebeldes, incluso algunos también nos han regalado sonrisas por sus ocurrencias o pequeñas travesuras.

Pero la historia de esta ocasión es de una maestra llamada Frances "Mimi" Sánchez, que no pudo contener el llanto al expresar que sus alumnos no tienen interés de aprender en sus clases virtuales, de paso también manifestó su opinión sobre el mal funcionamiento del sistema educativo actual que para ella ha empeorado por la pandemia por COVID-19.

Frances "Mimi" Sánchez, no pudo contener el llanto al expresar que sus alumnos no tienen interés de aprender en sus clases virtuales / Captura de Facebook

La maestra de Puerto Rico fue quien decidió transmitir en vivo para comentar su sentir ante esta situación.

“Me he topado con la cruda realidad, tengo jóvenes que no les importa aprender, no les importa hacer nada, hoy es 10 de noviembre y tengo alumnos que desde agosto no se han reportado a la clase”, dijo la profesora.

En el video la maestra también asegura que la educación a distancia lo que ha hecho es destapar una problemática social que lleva más de cinco años.

“Yo ya estoy harta. Ya yo me siento agobiada y ya yo no sé ni qué más hacer. Esto va más allá de la educación a distancia".

Entre la desesperación y el llanto la maestra pidió a los padres que asuman su responsabilidad / Captura de Facebook

Entre la desesperación y el llanto la maestra pidió a los padres que asuman su responsabilidad, e imploró al gobierno que se tomen cartas sobre el asunto, pues los profesores están fatigados ante la situación.

La transmisión en vivo fue realizada desde su cuenta de Facebook personal, que ya ha conmovido a los usuarios y hasta el momento está a punto de alcanzar las 8 mil reacciones, casi 7 mil comentarios y 12 mil veces compartido.