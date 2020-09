Pide AMLO a manifestantes cuidarse de infiltrados

Asegura que en instalaciones tomadas de la CNDH, se introdujo alcohol “ahí llegó la señora Gasca a entregar apoyos”

El gobierno federal garantizará la libertad de expresión, pero se debe tener cuidado con los infiltrados en las manifestaciones con causas justas, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al dar su opinión sobre la marcha realizada por feministas, este lunes en la Ciudad de México.

En la mañanera hizo llamó a no caer en la provocación de manifestaciones que registran violencia y que incluso calificó de “estridentes” a pesar de no contar con grandes multitudes. Cuestionado si presentará las pruebas contra las personas que tienen identificadas como infiltradas en este tipo de marchas, indicó que ello no se hará para evitar que se victimicen.

“No porque entonces se victimizan y eso es lo que quieren, señalarnos como autoritarios y no, no somos iguales, nosotros venimos de una lucha de muchos años en favor siempre de la justicia, están buscando por todos los medios que caigamos en una provocación, no, no tienen siquiera que encapucharse, porque no somos represores, sus familiares si se dan cuenta, si saben lo que están haciendo, estoy seguro que no lo ven bien”.

El Primer Mandatario insistió que a pesar que hubiera sido criticado por no apoyar las solicitudes de mujeres, hoy se descubre que hay intereses detrás, como lo anunció la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum que señaló a María Beatriz Gasca por financiar al grupo de mujeres que mantienen tomada la sede de la Comisión Nacional de derechos Humanos en el Centro Histórico, incluso afirmó que en el inmueble se introdujo alcohol.

“El informe que tengo es que en la casa que está tomada metieron alcohol y hubo inconformidades por eso. Al interior.

- ¿Se refiere a la CNDH a la sede de la CNDH?

- Sí y por eso hubo una decisión y ahí es donde llegaba la señora que mencionó ayer Claudia a entregar los apoyos y hacer activismo…

- Sí, no sé cómo esté, pero lo que quiero comentarle en cuanto a eso es que no hay mucha transparencia, pero de todas maneras van a tener garantizadas sus libertades”.

Aseguró que diariamente su administración atiende a las víctimas y tras negar que sea un fifí que de repente le dio por hablar de los pobres, reiteró el llamado a tener cuidado con quienes tienen otros intereses.

“Esto no es estar en contra del movimiento feminista, es no aceptar la violencia, de ningún tipo y no permitir la manipulación, qué fue la represión del 68? Pues fue el estado autoritario valiéndose de infiltrados… siempre hay una causa justa sin duda el movimiento feminista merece todo nuestro respeto pero no estoy de acuerdo con la violencia y además tener cuidado con los infiltrados, porque hay mucha gente que está molesta en el país por los cambios que se están llevando a cabo”.

Negó que se tenga intención de denunciar ante el Ministerio Público a quienes cargaron bombas molotov pues enfatizó que este gobierno no quiere presos políticos.