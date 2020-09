No hay pretextos para que no uses cubrebocas para tu protección ante la COVID-19, ya que se ha vuelto una medida necesaria para prevenir contagios, así que si usas lentes necesariamente te traemos algunas recomendaciones para que puedas protegerte y al mismo tiempo usar ambos.

¿Tu cubrebocas o mascarilla se empaña? Te dejamos estas recomendaciones / GETTYIMAGES

¿Por qué se empañan los lentes?

Al exhalar, el aire es caliente y se dispersa por el cubrebocas buscando salida y, debido a la cercanía que tiene la nariz y boca a los ojos, el aire toca las lentes frías provocando condensación en la superficie creando un efecto de niebla.

Debido a la cercanía que tiene la nariz y boca a los ojos se empañan los lente / GETTYIMAGES

¿Cómo evitar que se empañen los lentes?

1. Coloca bien el cubrebocas: Evita que el aire llegue a la superficie, por lo que debes revisar que tu cubrebocas esté lo más alto posible sobre el puente de la nariz (asegúrate que cubra también la parte inferior de la barbilla. Los lentes deberás colocarlos sobre la mascarilla.

2. Ajusta el cubrebocas: Algunas mascarillas tienen tiras de metal plegables que te ayudarán a sellar la máscara según la forma de tu cara. Puedes usar también un trozo de cinta adhesiva de doble faz sobre el puente de la nariz antes de ponerse el cubrebocas.

3. Aprieta los lazos de la máscara: Los espacios que quedan abiertos a los lados de donde se sostiene el cubrebocas también son indispensables que queden fijos y bien sellados.

4. Lava los lentes con agua y jabón: (No recomendado para lentes con tratamiento antirreflejante) El jabón actúa como un tensioactivo, deja una capa de jabón en las lentes ayuda a evitar que se empañen. El uso de jabón debe ser moderado, ya que puede ser contraproducente.

5. Ajusta tus lentes: Si sus lentes tienen almohadillas, puede torcerlas de manera que el armazón se apoye un poco más separado de su cara: "Esto permitirá que el aire tibio escape en lugar de quedar atrapado entre su cara y los cristales de las gafas", afirman expertos.

6. Productos desempañantes: Aplicar atomizadores desempañantes de venta libre, ceras y geles a tus lentes antes de colocárselos puede dispersar rápidamente las minúsculas gotas (No utilices material para autos).

7. Respire hacia abajo: Desplaza el aire lejos de sus gafas ¿Cómo se respira hacia abajo? Coloque el labio superior sobre el inferior. Luego exhala el aire hacia abajo (como si estuviera tocando la flauta).

8. Lentes antiempañantes: El recubrimiento anti-vaho le proporciona una solución sencilla para los lentos empañadas, independientemente de si la visión obstruida proviene de un cubrebocas u otro motivo.