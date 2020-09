Hasta el momento suman dos voluntarias que desarrollan "enfermedades neurológicas graves" tras recibir la dosis de prueba en el ensayo fase 3 de la vacuna contra COVID-19 que desarrolla la farmacéutica AstraZeneca junto con la Universidad de Oxford.

De acuerdo con The New York Times, una fuente confidencial les reveló que las dos mujeres que recibieron la dosis en Gran Bretaña desarrollaron mielitis transversa, aunque hasta ahora no se puede comprobar que esté directamente relacionada con la aplicación de la vacuna.

El diario estadunidense recordó que luego que detuvieron en dos ocasiones las pruebas de AstraZeneca, el pasado 12 de septiembre se reanudaron las pruebas en Gran Bretaña, Brasil, India y Sudáfrica debido a que autoridades británicas aseguraron que eran seguras. En Estados Unidos aún no se reanuda el protocolo a través del cual 18,000 personas en todo el mundo han recibido la dosis de una de las vacunas más desarrolladas en el mundo contra el nuevo coronavirus.

El pasado 13 de agosto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,