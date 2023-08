¿Eres la sal en la herida de tu pareja?

En entrevista con Martha Debayle en W, Mario Guerra, psicoterapeuta, tanatólogo, coach ontológico, hipnoterapeuta certificado internacionalmente, conferencista y nuestro rockstar del amor.

Cuando tu pareja está pasando por un momento difícil, hay muchas formas de responder. Podrías intentar distraerla, contarle un chiste, escucharla empáticamente o ofrecerle diferentes perspectivas sobre su situación. O, por el contrario, podrías echar más leña al fuego, culpándola por lo que le ha pasado o incluso alejándote. Estas son todas formas de lo que los investigadores llaman "regulación emocional extrínseca", es decir, ayudar a otra persona a lidiar con sus emociones difíciles. Pero, ¿qué estrategias funcionan mejor? ¿Algunas benefician más a tu relación que otras?

La regulación emocional

La regulación emocional se puede dividir en dos categorías principales: extrínseca e intrínseca.

● La regulación emocional extrínseca se refiere a las acciones que realizamos para ayudar a otra persona a manejar sus emociones.

● La regulación emocional intrínseca implica manejar nuestras propias emociones internamente, a menudo con la guía de otros.

Según un estudio realizado por Sarah Walker de la Universidad de Sydney, ambos abordajes son importantes y pueden tener un impacto significativo en la satisfacción de la relación.

¿Eres un factor de calma o mayor ansiedad para tu pareja?

La necesidad de la regulación emocional surge a menudo cuando nuestra pareja está experimentando emociones difíciles. Esto puede ser causado por una variedad de factores, desde el estrés en el trabajo hasta problemas personales o de salud. En estos momentos, nuestra respuesta puede tener un gran impacto en cómo nuestra pareja maneja estas emociones y en la salud general de nuestra relación.

Getty images

Test

Elige A, B o C en cada una de las preguntas siguientes:

1. Cuando tu pareja está alterada, molesta o preocupada, ¿qué sueles hacer?

a. Escucharla sin juzgar ni dar consejos.

b. Intentar distraerla del problema.

c. Alejarte hasta que se calme.

2. ¿Cómo reaccionas cuando tu pareja te comparte un problema?

a. Le ofreces soluciones inmediatas.

b. Le permites expresarse y luego le ayudas a encontrar soluciones.

c. Le dices que no es tan malo como parece o que no exagere.

3. ¿Qué haces cuando tu pareja está molesta por algo que tú hiciste?

a. Te disculpas y tratas de enmendar tu error.

b. Le dices que está exagerando.

c. Cambias de tema.

4. Cuando tu pareja está molesta en general, ¿cómo te sientes?

a. Te sientes tranquilo y dispuesto a apoyarla.

b. Te sientes incómodo y prefieres evitar la situación.

c. Te sientes molesto y defensivo.

5. ¿Cómo sueles manejar los conflictos en tu relación?

a. Hablando abierta y honestamente sobre el problema.

b. Ignorando el problema hasta que se resuelva por sí solo.

c. Culpando a tu pareja por el conflicto.

6. Cuando tu pareja está molesta, ¿qué sueles decirle?

a. "Entiendo que estás molesta. ¿Quieres hablar de ello?"

b. "No dejes que esto te afecte. Solo sonríe y sigue adelante."

c. "Al menos no estás en la situación de Fulano."

7. Cuando tu pareja está triste, preocupada o molesta, ¿cómo manejas tus propias emociones?

a. Te mantienes calmado y tratas de entender sus sentimientos.

b. Te sientes ansioso y estresado.

c. Te irritas o te enojas y explotas o te cierras.

8. Cuando tu pareja está molesta, ¿qué haces para aliviar la tensión?

a. Intentas encontrar el humor en la situación.

b. Le pides que se calme y deje de estar molesta.

c. Te alejas hasta que se calme.

9. ¿Cómo manejas tus propias emociones cuando tu pareja está alterada?

a. Te tomas un momento para calmarte antes de responder.

b. Respondes con enojo o frustración.

c. Ignoras tus propias emociones y reaccionas a las de tu pareja.

10. ¿Cómo te sientes después de una discusión con tu pareja?

a. Te sientes aliviado y más cerca de tu pareja.

b. Te sientes agotado y frustrado.

c. Te vale y te sientes indiferente y desconectado.

Vamos a transformar tus respuestas a puntos para luego sumar:

● Si elegiste a), vale 3 puntos.

● Si elegiste b), vale 2 puntos.

● Si elegiste c), vale 1 punto.

Suma todos tus puntos para obtener tu puntuación total.

Rangos de resultados:

De 25 a 30 puntos: Eres un bálsamo para tu pareja. Tienes una gran capacidad para apoyar a tu pareja cuando está molesta. Eres capaz de escuchar sin juzgar, valorar a tu pareja y manejar tus propias emociones de manera efectiva.

De 16 a 24 puntos: “En veces” ayudas, pero “en veces” no. Ocasionalmente puedes ser un apoyo para tu pareja, pero otras veces puedes echar sal a la herida. Trata de ser más consciente de cómo reaccionas cuando tu pareja está molesta y busca formas de mejorar tus habilidades de regulación emocional. Checa con que nomás no puedes y trabaja tú sobre eso.

De 10 a 15 puntos: Estás salando tu relación. Puede que estés teniendo dificultades para apoyar a tu pareja cuando está molesta. Es posible que te alejes, culpes a tu pareja o intentes minimizar sus sentimientos. Considera buscar formas de mejorar tus habilidades de regulación emocional y comunicación. Recuerda, el primer paso para mejorar es reconocer que hay un problema.

Las estrategias que mejor y peor funcionan:

Según la investigación de Sarah Walker, aquí están las estrategias que funcionan mejor y las que funcionan menos bien para apoyar a una pareja alterada:

Estrategias menos efectivas:

● Supresión expresiva: Pedirle a tu pareja que "ponga buena cara" y no exprese sus sentimientos.

Por ejemplo, si tu pareja está frustrada y tú le dices: "No dejes que esto te afecte. Solo sonríe y sigue adelante", esto puede hacer que tu pareja se sienta incomprendida o invalidada.

● Distracción: Intentar desviar la atención de tu pareja de lo que le molesta. Por ejemplo, si cambias de tema o intentas distraerla con algo diferente, esto puede hacer que tu pareja sienta que sus emociones no son importantes para ti.

● Comparación descendente: Animar a tu pareja a darse cuenta de que no lo tiene tan mal como otra persona. Si tu pareja está agobiada por algo y tú le dices: "Al menos no estás en la situación de Fulano que tiene cáncer", esto puede hacer que tu pareja se sienta minimizada o desvalorizada.

● Culpar a la pareja: Echarle la culpa a tu pareja por lo que le ha pasado puede ser como echar sal a la herida. En lugar de ayudar, puede hacer que tu pareja se sienta aún peor. Como decirle: “Pues tú tienes la culpa porque te encanta que te vean la cara de idiota, yo que tú ya los hubiera mandado a todos al diablo, pero como eres la madre Teresa, pues por eso te hacen como les da la gana, así que ni chilles”.

Estrategias más efectivas:

● Escucha receptiva: Permítele a tu pareja hablar de lo que le pasa sin juzgarla o darle consejos. Solo escucha. Por ejemplo, si tu pareja está molesta porque tuvo un mal día en el trabajo, puedes decir: "Entiendo que tuviste un día difícil. ¿Quieres hablar de ello?"

● Validación: Hazle saber a tu pareja lo importante que es para ti. Esto puede ayudar a fortalecer tu vínculo y hacer que tu pareja se sienta apoyada. Por ejemplo, puedes decir: "Sé que estás pasando por un momento difícil, pero quiero que sepas cuánto te valoro y cuánto significas para mí."

● Usar el sentido del humor: Si es apropiado, intenta encontrar el humor en la situación para aligerar la carga emocional de tu pareja. Sin embargo, ten cuidado con este enfoque, ya que puede ser malinterpretado como insensible si no se maneja correctamente.

¿Qué hacer con todo esto?

● Evita la retirada emocional: No te alejes cuando tu pareja está alterada. Aunque puede ser tentador tomar distancia, esto puede ser perjudicial para la relación. En lugar de eso, trata de estar presente y apoyar a tu pareja en sus momentos de necesidad. Si sientes que tienes que alejarte, explica que lo haces para darle espacio.

● Comunicación abierta: Permite que tu pareja hable y también hazle saber cómo te sientes y cómo puedes apoyarla mejor. La comunicación abierta puede ayudar a prevenir malentendidos y a asegurar que ambos estén en la misma página.

● Adaptabilidad: Recuerda que no todas las estrategias funcionarán en todas las situaciones. Sé adaptable y dispuesto a cambiar tu enfoque según sea necesario.

En conclusión:

Apoyar a una pareja triste, molesta o preocupada no se trata solo de "arreglar" el problema o de hacer que las emociones desaparezcan. Se trata de estar presente, de mostrar empatía y de validar los sentimientos de tu pareja. Lo más importante es que tu pareja se sienta escuchada, valorada y apoyada. Y recuerda, en el viaje de la vida, no se trata de evitar las tormentas, sino de aprender a navegar por ellas para salir del otro lado.

