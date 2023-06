¿Tú o tu pareja son el bebé verdugo de la relación?

En entrevista con Martha Debayle en W, Mario Guerra, psicoterapeuta, tanatólogo, coach ontológico, hipnoterapeuta certificado internacionalmente, conferencista y nuestro rockstar del amor.

En una relación de pareja sana, existe un balance y reciprocidad, se cultiva el respeto mutuo y se comparten responsabilidades. Sin embargo, este equilibrio puede verse perturbado si uno de los miembros presenta signos de inmadurez emocional. En estos casos, dicha persona puede comportarse como un "bebé verdugo": alguien que hace berrinches, manipula y demanda atención y cuidados inmediatos.

¿Qué es un bebé verdugo?

Los bebés verdugos son adultos que no han desarrollado adecuadamente mecanismos de regulación emocional, tolerancia a la frustración y responsabilidad hacia los demás. Tienden a ser hipersensibles, con reacciones emocionales desproporcionadas cuando no se satisfacen sus demandas. Estas reacciones pueden manifestarse como ira, agresividad, sentimientos de desamparo y comportamientos de victimización.

Los bebés verdugos pueden ser difíciles de identificar al principio, ya que su comportamiento puede confundirse con el de alguien que necesita apoyo emocional. Sin embargo, con el tiempo, su comportamiento se revela como una pauta de exigencias y reacciones desproporcionadas. Aquí están algunos comportamientos típicos que puedes buscar:

¿Cómo se identifican?

● No suelen aceptar ciertos errores.

○ Tú tuviste la culpa porque no me recordaste que tenía que pagar la tarjeta.

● Es demandante de cosas que podría hacer él mismo.

○ ¿Me haces un sandwich?

■ Si claro, deja me pongo la pijama.

○ No, házmelo ahorita.

■ Por eso, me pongo la pijama y así ya calientitos te lo hago.

○ No, es que ya tengo mucha hambre.

■ Me tardo dos minutos.

○ Es que tengo hambre ahorita...

● Es muy berrinchudo.

○ ¿Ves cómo ya no me quieres igual; ya no me abrazas cuando llegas?

■ Es que tengo las manos ocupadas con las bolsas del súper.

○ Si, pero si me quisieras las soltarías para abrazarme.

● Suele ser indeciso (para no asumir responsabilidades)

○ ¿Qué camisa me pongo, la azul o la blanca?

■ La que quieras, las dos están bonitas.

○ No, tú dime.

■ Es igual. Están bonitas.

○ Ándale, dime

○ Ok, la blanca.

■ Mmmmmmm... ¿la azul no te gusta?

● A veces se muestra desconsiderado y egoísta

○ Mi vida ya está haciendo frío y mañana hay que madrugar, ya vámonos.

■ Ay, por qué tan temprano, está bien padre la plática.

○ Ya sé, pero no quiero desvelarme mañana para el trabajo y ya hace frío.

■ Otro ratito y ya, deja nomás les cuento la anécdota del cocodrilo.

○ Ya las has contado muchas veces, de verdad no me siento muy bien con el frío

■ No es para tanto, ponte el mantel en las piernas y se te quita... te pido un café?

● Hace todo tipo de lloriqueos de pequeñas cosas domésticas.

○ No me cosiste el botón.

○ Cuando llegaste no me diste un besito.

○ Es que no encuentro mis calcetines.

○ ¿Cómo se enciende la licuadora?

¿Por qué pasa esto?

La inmadurez emocional puede ser el resultado de una variedad de factores, como un entorno familiar desafiante o experiencias traumáticas en la infancia. Puede haber miedo o inseguridad subyacentes, sobreprotección parental, demandas excesivas durante la infancia, padres perfeccionistas o un sistema de recompensa/castigo impredecible.

¿Acaso soy un bebé verdugo?

Para comprender mejor si puedes estar mostrando comportamientos de un "bebé verdugo", hemos creado un cuestionario informal. Responde con sinceridad a las siguientes preguntas:

Elige a), b) o c)

1. Si tengo que tomar decisiones.

a. Puedo pedir opinión a mi pareja y considero su punto de vista.

b. Prefiero que mi pareja me diga qué elegir.

c. Necesito que mi pareja me diga qué elegir.

2. Si me da gripa o me enfermo de la garganta.

a. No le pido ayuda a mi pareja y si me quiere cuidar puedo aceptar su apoyo y cariño.

b. Me gusta que mi pareja me apapache para sentirme en compañía.

c. Necesito que mi pareja me lleve comida y medicina a la cama para saber que sí de verdad me quiere y le importo.

3. Espero a mi pareja a comer, pero cuando llega me dice que ya comió.

a. Hago berrinche y ya no como nada, para que aprenda.

b. Se la guardo y al día siguiente le hago yo lo mismo o me desquito de otra manera.

c. Le pido que por favor me avise cuando eso pase para no esperar.

4. Cuando le pido algo a mi pareja y no lo hace.

a. Siento que no me quiere, que me ignora o que no le importo.

b. Me enojo y le dejo de hablar un rato.

c. Se lo recuerdo, haciéndole saber que es muy importante para mí.

5. Cuando mi pareja no está a mi lado:

a. Me siento muy triste y siento que no me quiere.

b. Le hago saber que le extrañé, pero que entiendo que esté ocupada.

c. Cuando nos vemos me hago el enojado y no le digo ni por qué.

6. Si sientes que tu pareja no te apoya en un proyecto o idea.

a. Sigues adelante con tu proyecto, pero le haces saber que te habría gustado su apoyo.

b. Te desmotivas y ya no haces nada.

c. Le reclamas que por su culpa nunca consigues lo que quieres.

7. Estás a punto de salir, te querías llevar tu camisa favorita y no la encuentras.

a. Le preguntas a tu pareja por ella y si no la vió o no está lista, eliges otra y te vas.

b. Le preguntas a tu pareja por ella y si no la vió o no está lista, le exiges que la busque o le reclamas por no tenerla lista.

c. Pateas todo lo que se ponga enfrente mientras das vueltas en la habitación maldiciendo la vida.

Calificaciones:

1. . a=0, b=1, c=2

2. . a=1, b=0, c=2

3. . a=2, b=1, c=0

4. . a=2, b=1, c=0

5. . a=1, b=0, c=2

6. . a=0, b=1, c=2

7. . a=0, b=2, c=1

10-14 = ALTO - Bebé verdugo profesional. Dependes de tu pareja para casi todo, si no te atiende haces berrinche. Te sientes con el genuino derecho de ser cuidado y protegido y para ello recurrirás a lo que sea necesario.

05-09= MEDIO - Bebé verdugo “gateante”. Necesitas a tu pareja para sentirte querido, valioso y útil. Si no recibes lo que necesitas te sientes desprotegido, posiblemente hasta mojes los pañales o recurras al chantaje emocional.

01-04= BAJO - Bebé verdugo en pañales. No estás tan mal, pero te hace falta madurar y ser más independiente. Generalmente puedes digerir temas más complejos, pero de vez en cuando haces de la sopa un batidero.

0 = Adulto emocionalmente maduro. ¡Felicidades!

¿Por qué puede ser dañina esta conducta?

● Superficialmente podría no tener nada de malo, pues “qué te cuesta hacer lo que te piden”, pero eventualmente se convierte en un patrón de conducta agotador y desgastante para la relación.

● Básicamente el “bebé verdugo” no tiene llenadera, lo que resulta muy frustrante para la pareja que, haga lo que haga, nunca será suficiente.

¿Qué hacer?

● Si estás con una pareja así:

○ Aunque puede parecer que no cuesta nada complacer a tu pareja, este tipo de comportamiento puede ser agotador y desgastante en el largo plazo. Debes recordar que una relación sana es recíproca, y que siempre tienes derecho a establecer límites.

○ Evita el chantaje emocional.

■ No digas NO, para acabar diciendo SÍ.

■ Se firme; recuerda que cuando has sido “dejado”, ser firme te parece estar siendo cruel.

○ No tomes responsabilidad por sus irresponsabilidades.

■ Tiene que asumir las consecuencias de sus actos.

● Sin regañar, aleccionar o hacer de padre o madre sustituto.

○ Fomenta la reciprocidad y la toma de decisiones.

■ Pide que tu pareja también haga pequeñas cosas domésticas

● Hazlo más como invitación que como imposición.

○ ¿Por qué no...?

○ ¿Oye y sí hoy tú haces el sandwich...?

○ No trates o pierdas tiempo de descifrar o analizar sus conductas.

■ Deja el trabajo de terapia para los terapeutas.

○ Pon límites y disocia la conducta del sentimiento

■ Si te quiero, pero no quiero tener que estarte haciendo piojito todas las noches como si eso fuera una obligación.

○ Busca ayuda profesional

■ Si sientes que ya no aguantas más una situación así

● Si crees que eres así

Si crees que no puedes ser más responsable, independiente, amable, considerado y recíproco con tu pareja, es hora de buscar ayuda profesional.