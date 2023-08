Las reglas de etiqueta para cortar con alguien

En entrevista con Martha Debayle en W, Álvaro Gordoa, consultor en imagen pública, rector del Colegio de Imagen Pública. Autor de los libros Imagen Cool, El Método H.A.B.L.A y La Biblia Godínez.

TW: @AlvaroGordoa // IG: @alvarogordoa // Web: imagenpublica.mx

Según la profesora adjunta Kate Fogarty, del departamento de ciencias de la familia de la Universidad de St. Louis, esto es lo que dura un noviazgo, en promedio, según la edad:

○ 12 a 14 años, duran 5 meses

○ 15 a 16 años, duran 5.8 meses

○ 16 a 18 años, duran 22 meses

○ 21 años duran 7 años

○ En los treintañeros: a los 5 años de estar juntos, la tasa de ruptura es del 20%

○ En cuarentones que han estado juntos por 20 años (sin casarse) la tasa de ruptura es del 10%.

○ Los cuarentones y cincuentones casados reportan estar juntos por 10 años o más.

● Según la revista Cosmopolitan, el 80% de las relaciones terminan de manera electrónica.

● Según una investigación publicada en Personality and Psychology Bulletin, cuanto más comprometida está una persona en una relación, mayores son las probabilidades de que cambie su personalidad tras una ruptura.

● Según un estudio de la Universidad de St. Louis, los hombres están programados para dejar a su pareja si esta los engaña. La infidelidad sexual supone una amenaza directa para la aptitud genética de un hombre.

● Para las mujeres la infidelidad física puede ser menos dañina que la emocional, ya que puede suponer que él abandone a su familia por otra mujer.

● Una investigación realizada en la Universidad de Binghamton afirma que las mujeres se truenan emocionalmente tras una ruptura, pero los hombres la sufren a largo plazo.

● Cuando ya nos hartamos de una relación y de plano nos urge cortar podemos hacerlo de dos formas: por las malas, o por las no tan malas.

● Y es que siempre va a haber sentimientos lastimados, y es que no solo sale lastimada la persona que están tronando, sino que también la persona que decide cortar se mete en mil conflictos emocionales pues no sabe cómo hacerlo.

● Como es difícil, casi siempre las relaciones terminan por las malas, esto es cuando la persona que quiere cortar, al no saber cómo hacerlo, empieza a valerle gorro la relación y a hacerle una bola de jaladas a su pareja para que en una bronca terminen cortando.

Pero esto termina siendo peor pues la persona cortada sale doblemente lastimada, he aquí 5 recomendaciones para que sea menos grave:

● Hazlo en persona: no te rajes en dar la cara, alguien con quien has pasado momentos cercanos merece una despedida de frente y en persona.

● No lo hagas por carta, mail, teléfono o mandes a un intermediario. Únicamente se permite hacerlo por teléfono cuando la persona está fuera, ya ven eso que dice que el amor de lejos…

● Hazlo en privado: no den show. Es clásico ver a la parejita cortando en el antro o la fiesta, lo que hace que a la tristeza se le sume el oso.

● Cuando hay personas viendo, como el orgullo es cañón, hace que las personas se hagan los cools y puedan herirse, o al contrario, arrastrase. Hay que elegir un lugar neutro y el mejor lugar es el coche.

● Evita los clichés: “estoy confundida(o)” o “es que no eres tú, soy yo” están choteadísimas y no dan explicaciones. Traten de ser sinceros y de no lastimar, una cosa es no querer andar y otra diferente hacerle daño.

● No se echen las cosas en cara: de nada sirve sacar los errores y defectos de la otra persona, por más ardidos que estén traten de mejor decir las cosas buenas que pasaron juntos (hablando en pasado). En una de esas y te arrepientes.

● No hables mal de tu ex: si algún día anduviste con alguien es porque había por ahí algo parecido al amor, no tiene caso tratar de manchar la reputación de alguien que algún día quisiste. Ahora que si te hizo una mega jalada… la venganza es dulce.

● Redes Sociales: cambia el status, quitar fotos, ¿eliminar? Aquí tampoco se trata de quemar a la otra persona si te hizo algo que no consideraste apropiado.

● Recuerda que si cortaste o te cortaron, es un tema entre dos y no tiene por qué enterarse el resto del mundo, ni está a juicio del público en redes lo que sucedió entre ambos.

Getty images

● Evita publicar indirectas y andar stalkeando a tu ex.

● También terminas con la familia y amigos.

Así es el amor… cuando terminas una relación te vas a sentir descanchado para ligar o súper rara de salir sola. No te preocupes, poco a poco las cosas regresarán a la normalidad ¡y volveremos a empezar con todo el ciclo!

Leer más: Otras 5 formas destructivas de pelear.