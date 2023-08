Vasectomía, ¿sí o no?

En entrevista con Martha Debayle en W, Dagoberto Molina, urólogo – oncólogo, cirujano oncólogo y miembro de la Sociedad Mexicana de Urología. Miembro del Colegio Nacional Mexicano de Urología y es jefe de Urología del Hospital ABC.

TW: @dr_molinapolo // Tel: 5515 7330 y 2614 4899

Mizael Rodríguez. Comunicólogo de 33 años. Es el especialista de video en MMK. Lleva 12 años de relación y 6 años casado.

● Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, en 2022 se hicieron 20 mil vasectomías.

● En 2021 el Seguro Social efectuó 17 mil 826 procedimientos.

● Según el American Journal of Men's Health, la edad promedio para que un hombre se haga una vasectomía es de unos 35 años.

● El 5% de todos los hombres casados en edad reproductiva se someten a una vasectomía.

● Una o dos mujeres de cada 1,000 se quedarán embarazadas durante el primer año después de que sus parejas se hayan sometido a una vasectomía.

Testimonio

No fue una decisión que se tomó a la ligera, sino se fue tomando y se fue postergando. Cuando eran novios sí hablaban de niños, ya de casados empezaban a convivir con papás recientes y se dieron cuenta que no era la mejor experiencia de crianza lo que escuchaban y no iba con lo que ellos pensaban.

El haber estado informados sobre crianza en Bb Mundo, ejemplos de amigos, los llevaron a la decisión de que ellos no serían papás, así que Miza se hizo la vasectomía.

Viven todo el tiempo con las clásicas preguntas de: ¿y si luego deciden ser papás? La respuesta es: hay muchos niños que esperan ser adoptados. El ser hombre o mujer no se remite a ser papás biológicos.

El acto de amor más grande que puedo hacer por mis hijos es no traerlos a este mundo.

Getty images

¿Cómo funciona?

● Durante la vasectomía, se cortan o sellan cada uno de los conductos deferentes (los dos tubos que mueven los espermatozoides).

● Esto impide que los espermatozoides lleguen al semen eyaculado por el pene.

● Los testículos siguen produciendo espermatozoides después de una vasectomía, pero son absorbidos por el organismo.

● La vasectomía es más eficaz que cualquier otro método anticonceptivo, aparte de la abstinencia.

El procedimiento

● El médico puede realizar la vasectomía en el consultorio o en el hospital.

● La vasectomía es una cirugía menor que dura unos 20 minutos.

● Normalmente se utiliza anestesia local. El paciente está despierto, pero no siente dolor.

● En una vasectomía estándar, el urólogo hace uno o dos pequeños cortes en el escroto. Se corta el conducto deferente y se ata o sella con calor.

● El tubo se vuelve a colocar dentro del escroto. A continuación, se repite el procedimiento en el otro conducto deferente. Por último, se cierra la piel con puntos que se absorben y no hay que retirar.

● Otra opción popular es la vasectomía sin bisturí. En este procedimiento, se utiliza una pequeña pinza con extremos puntiagudos en lugar de un bisturí para perforar la piel.

● Se extraen los conductos deferentes, se cortan, se sellan y se vuelven a colocar en su sitio. La vasectomía sin bisturí funciona tan bien como la vasectomía estándar.

● Algunas de las ventajas de la vasectomía sin bisturí son una menor hemorragia, hinchazón y dolor, y un orificio más pequeño en la piel.

Riesgos

● Hasta uno de cada cinco hombres puede sufrir dolor o molestias después de una vasectomía.

● En la mayoría de los casos, se debe a la congestión de espermatozoides en el sistema tras la obstrucción y acaba resolviéndose con el tiempo.

● Suele tratarse con antiinflamatorios, como el ibuprofeno.

● Entre un 1% y un 6% de los hombres pueden necesitar tratamiento adicional para aliviar el dolor.

Efectos secundarios tras una vasectomía:

● Sangrado bajo la piel, que puede causar hinchazón o hematomas. (Póngase en contacto con su médico si el escroto se hincha considerablemente poco después de la intervención).

● Infección en el lugar del corte. Es raro que se produzca una infección en el interior del escroto.

● Formación de un pequeño bulto debido a la fuga de esperma del conducto deferente al tejido cercano. No suele ser doloroso. Si duele, puede tratarse con reposo y analgésicos. A veces puede ser necesaria una intervención quirúrgica para extirpar el bulto.

● Inflamación del conducto deferente.

● En raras ocasiones, los conductos deferentes pueden volver a crecer, lo que permitiría al hombre volver a tener hijos.

● Muchos años de investigación desde entonces han demostrado que no existe una relación clara entre la vasectomía y el cáncer de próstata.

Recuperación

● El escroto estará entumecido entre una y dos horas después de la vasectomía.

● Hay que ponerse compresas frías en la zona.

● Después de una vasectomía es normal sentir molestias o dolores leves, que deben tratarse con analgésicos.

● Llevar ropa interior ajustada o un suspensorio ayuda a aliviar las molestias y a sujetar la zona.

● Se puede volver al trabajo en uno o dos días, pero deberá evitar levantar objetos pesados durante una semana.

● Se puede reanudar la actividad sexual en una semana.

● La vasectomía es efectiva desde el primer día: los espermatozoides pueden permanecer en el semen durante muchos meses después de una vasectomía.

● Se necesitan unas 20 eyaculaciones o tres meses para eliminar los espermatozoides de las trompas.

● Tres meses después el urólogo analiza el recuento de espermatozoides para asegurarse de que el semen está libre de espermatozoides.

● Hasta que el recuento de espermatozoides sea cero, las relaciones sexuales sin otro método anticonceptivo pueden provocar un embarazo.

● Tras recuperarse de una vasectomía, el hombre y su pareja no deben notar ninguna diferencia durante la actividad sexual.

● La cantidad de semen no disminuye más de un 5%.

● Una vasectomía sin complicaciones no causa problemas de erección.

A tomar en cuenta

● La vasectomía es más segura y barata que la ligadura de trompas (bloqueo de las trompas de Falopio para evitar el embarazo) en las mujeres.

● El costo único de una vasectomía puede ser más barato con el tiempo que el costo de otros métodos anticonceptivos, como los preservativos o la medicación.

● La vasectomía no protege contra las enfermedades de transmisión sexual (ETS). Hay que usar preservativos para protegerse de las ETS.

● La vasectomía es un método anticonceptivo permanente.

● Esto puede ser una ventaja o un inconveniente en función de su propia situación.

● No hay que someterse a una vasectomía si desea tener hijos en el futuro.

● Aunque es posible revertir una vasectomía, puede ser un procedimiento difícil y costoso. Además, revertir o "deshacer" una vasectomía no siempre da lugar a un embarazo.

● Por lo tanto, es importante analizar detenidamente todas las opciones antes de decidir someterse a una vasectomía.

Leer más: Tratamientos láser para mejorar la piel.