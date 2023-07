10 reglas de los Amigos con derechos

Se festeja en: Argentina, Chile, Colombia, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.

¿Qué es un amigo con derechos?

● Son aquellos que se atraen y deciden involucrarse sexualmente, pero no quieren tener compromiso.

● Es una relación light en la que nunca se planteará el "y entonces, ¿qué somos?".

● Esta relación tiene libertad, ausencia de compromiso y menor implicación afectiva.

● Es más común de lo que se cree, ya que actualmente la mayoría de personas no quieren "atarse" a nadie, y sólo quieren disfrutar del momento.

Reglas para ser amigo con derechos

¿Alguien de ustedes si empezó como amigos con derechos y terminó enamorándose? — marthadebayle (@marthadebayle) July 19, 2023

1. A little less conversation. Estos encuentros no pueden ser el tema de conversación de los demás, así que hay que guardar discreción.

2. Hay que estar bien con uno mismo. Si se busca un amigo con derechos para llenar un vacío emocional, entonces ya se perdió todo el propósito.

3. No es amor. El propósito de estas relaciones es pasarla bien, no hay que verlo como el coqueteo o preámbulo de algo que sucederá a futuro.

4. Tiene final. No hay que olvidar que es algo pasajero y depende de ambos cuánto se prolonga.

Es un contrato que se renueva cada vez que hay un encuentro.

5. Sin reclamos. Es bueno preocuparse por el otro porque a fin de cuentas es una amistad y pueden disfrutar de otras cosas, pero hay que tener claros los límites y dejar las reglas bien establecidas.

6. No convertirlo en confesionario o buzón de quejas. Cuando se exponen los problemas personales, la relación se puede tornar personal y… matrimonial. El objetivo es pasarla bien.

7. Buscar a alguien que sea emocionalmente estable. Ninguna de las dos partes están para consolarse la una a la otra.

8. Manejarse con cuidado. Si se busca un noviazgo, no hay que arriesgar a enamorarse y salir dañado.

9. Decir la verdad. Nada de dobles agendas porque esta relación está perfectamente definida.

10. Espacio de fantasía. Hay que aprovechar que es amigo y se pueden plantear fantasías que serían más difíciles de llevar a cabo en una relación "formal".