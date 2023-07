Martha Debayle en 300 Líderes Mexicanos

En entrevista con Martha Debayle en W, Raúl Ferraez Pérez Pascal, presidente ejecutivo de las revistas Líderes Mexicanos, Latino Leaders y Petróleo & Energía así como de la agencia de contenidos FCO Group y del medio de comunicación digital Eliot Media.

Este año hay 62 mujeres en la lista de Los 300 Líderes más influyentes de México y Martha Debayle repite este 2023 como Líder de Opinión, con un 92% de probabilidad de aparecer en la lista del 2024.

● Este año hubo un aumento del 17.6% de mujeres en la lista comparando con el 2022, que tuvo 53 mujeres.

● Las categorías en las que las mujeres son líderes están en: Ciencia, Cultura, Empresarias, Espectáculos, Líderes de Opinión, Medios, Organizaciones Civiles, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Política y Profesionales

● En cada categoría, año con año, un comité especializado elige de acuerdo con su liderazgo, a las personas más destacadas en el ámbito que merecen ser reconocidas.

● Este listado no es un ranking, los nombres están publicados en orden alfabético.

Algunas de las mujeres de la lista:

● Martha Debayle, empresaria, comunicadora y líder de opinión.

● María Asunción Aramburuzabala, miembro del Consejo de Tresalia Capital.

● Constanza Losada, presidenta y directora general de Pfizer México.

● Judith Guerra, directora de Consolid México Holding

● María Amparo Casar Pérez, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

● María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores.

● María de Lourdes Castañeda Cañas, CEO de Unilever.

● Laura Díez Barroso, presidenta de Banco Santander.

● Zélika García Ortiz, fundadora y directora de ZONAMACO.

● Frida Escobedo, arquitecta.

● Verónica Hernández, CEO en Ogilvy México.

● Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad.

● Tanya Moss, diseñadora de joyas.

● Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

● Elena Poniatowska, escritora.

● Elena Reygadas, chef.

● Blanca Treviño, presidenta y directora general de Softtek.

● Luz Elena del Castillo, presidenta y CEO de Ford de México, Puerto Rico, Centroamérica y El Caribe.

● Taiyana Pimentel, directora y chief curator en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey

● Paula Santilli, CEO de PepsiCo Latinoamérica.

● Gabriela Warkentin, periodista.

Algunos hombres de la lista:

● Guillermo Del Toro, cineasta

● Arturo Elías Ayub, director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil.

● Carlos Loret de Mola, periodista.

● Joaquín López Dóriga, periodista.

● Javier Risco, periodista.

● Peso Pluma, cantante.

● Carlos Slim Helú, Fundador y Presidente de Grupo Carso.

Perfil de Martha Debayle

● Empresaria, emprendedora y una de las locutoras y conductoras más importantes del país.

Comenzó su carrera como conductora de programas de radio de música anglo y estaciones como Estéreo 100, Alfa Radio y WFM. Después de su breve paso por la carrera de Diseño Gráfico, inició su trayectoria en la radio; la cual, desde niña era su gran pasión, pero lograría el éxito durante la conducción del bloque informativo bbtips en Televisa.

En el 2000 fundó el sitio web bbmundo.com y, en 2005, publicó la revista bbmundo a nivel nacional. Ese mismo año inició su carrera en W Radio con un programa de revista. Fue elegida como una de las 107 personalidades inspiradoras retratadas en el libro Those Who Inspire Mexico, publicado en mayo de 2018 por la editorial Those Who Inspire Ltd.

Martha Debayle es presidenta de media marketing Knowledge Group, fundadora de bbmundo y revista Moi. Además, de estos logros, Martha Debayle ha diversificado su negocio a través de diversas marcas de moda, estilo de vida y belleza como: Martha Debayle X Ivonne, Martha Debayle Hair Tech, Martha Debayle Eyewear, Martha Debayle Beauty Tech y Martha Debayle Home.

Ha sido considerada como una de las 10 empresarias más exitosas de la red en Iberoamérica por parte de la revista Gatopardo y una de las 10 mujeres más influyentes en México según el periódico El Universal. En 2004 fue nombrada «Empresaria del Año» por la revista Mujer Ejecutiva y una de las 10 emprendedoras más sobresalientes del año por la revista Expansión.

En 2002, fue acreedora al premio Endeavor como mejor emprendedora en el mercado mexicano (única mujer seleccionada entre 40 proyectos). Ganadora del botón de oro otorgado por YouTube, logrando más de 38 millones de horas consumidas en su canal.