¿Por qué no nos alcanza?

En entrevista con Martha Debayle en W, Jorge, Suárez Velez, economista y analista financiero, editorialista en Reforma y El Norte. Autor del libro La Próxima Gran Caída de la Economía Mundial.

TW :@jorgesuarezv

El salario mínimo en México está entre los más bajos del mundo: 207.44 pesos, 6,223 pesos al mes.

Los salarios mínimos en EU dependen de cada Estado: Van de 7.25 a 15 USD por hora

• Uruguay: 615 dólares mensuales.

• Costa Rica: 554 dólares mensuales.

• Ecuador: 425 dólares mensuales.

• Chile: 385 dólares mensuales.

• Guatemala: 384 dólares mensuales.

• Belice: 322 dólares mensuales.

• México: 321 dólares mensuales.

Curiosamente, se le da mucha importancia al salario mínimo, pero la prioridad debería ser facilitar que más mexicanos entren en la economía formal. Casi 56% de los trabajadores en México están en la informalidad. Eso hace que no reciban capacitación, que no tengan prestaciones y, particularmente, que no tengan acceso a créditos.

A diferencia de otros países, les cuesta mucho trabajo hacerse de un patrimonio. No pueden tener una hipoteca para comprar una casa, les es más difícil ahorrar para pagar la educación de sus hijos, y la movilidad social les es mucho más complicada. Por eso, en México tantas familias permanecen en la pobreza a través de generaciones. Una pregunta interesante, ¿Cuánto es el salario mínimo en Suiza, Dinamarca, Islandia, Suecia y Noruega? No tienen.

Factores que han hecho que NO nos alcance

1. Sistema de Salud Frágil

Sistema de salud frágil, (desbasto de medicinas). La gente con pocos recursos debe pagar sus medicamentos. No hay un seguro popular. El pobre se hace más pobre.

Un estudio reciente demuestra que el número de hogares mexicanos con gastos catastróficos por un problema de salud de alguien en la familia aumentó de 880 mil en 2018 a 1.1 millones, aumentó 25% en sólo los primeros años del sexenio. El problema está en que, en vez de ofrecerle seguridad social convencional a la población pobre NO asalariada, se le quitaron recursos al sistema. El gasto per cápita en el llamado IMSS-B es el más bajo de todas las instituciones públicas de salud, sólo $2,013 pesos en 2022. Para que tengas una idea, el IMSS normal gasta el doble, y PEMEX gasta 10 veces más por trabajador cubierto. Es a lo que Julio Frenk y Octavio Gómez Dantés han bautizado como Apartheid Médico, un sistema en el que hay “derechohabientes” y “derechocarecientes”.

2. Cierre de estancias infantiles

En 2019 el gobierno federal anunció el cese de presupuesto para las estancias infantiles. Al menos 80% de las unidades ha cerrado sus puertas a niños y niñas por falta de recursos. En su lugar, se implementó un programa de entregas directas de dinero a las familias, aunque ahora los recursos son menores.

¿Cómo impacta el cierre de estancias infantiles a las mujeres en el ámbito laboral?

• Mientras algunas mujeres han tenido que dejar sus trabajos o buscar algunos de medio tiempo para cuidar a sus hijos, otras han tenido que dejarlos a cargo de familiares cercanos. Algunas otras que se inscribieron al nuevo programa ya reciben los recursos, pero son insuficientes para costear una guardería privada, en su lugar pagan a algún conocido para que realice las tareas de cuidado en el hogar.

• De acuerdo con la reciente publicación de Coneval, Diagnóstico y mapeo de evidencia sobre cuidado infantil en México, las guarderías públicas atienen apenas al 3% de la población objetivo (de cero a seis años) y sólo el 1% de ellos son cuidados en guarderías públicas.

• El 96% restante de la población objetivo son cuidados por sus abuelas, sus mamás (sin importar si trabajan fuera de casa o no) o algún otro pariente (que probablemente también sea mujer).

• Aunque se insistió en que los apoyos "no se cancelaron, sólo se transformaron", muchas de las guarderías públicas que recibían presupuesto ya dejaron de operar y algunas familias ni siquiera tienen conocimiento del nuevo programa de entrega directa de recursos.

• Cuatro años después todavía existen hogares que no tienen idea de la nueva estrategia. Y casi la totalidad de los bebés, niños y niñas menores son cuidados dentro del hogar.

Esto es crucial. Según datos del Banco Mundial, la participación de las mujeres en la actividad económica es crucial para el crecimiento de la economía de cualquier país. En México, la brecha es de 32 puntos porcentuales. 77% de los hombres participan, y sólo 45% de las mujeres. Entre todos los países de la OCDE, sólo Turquía tiene menor participación. En América Latina, sólo tenemos más participación que Guatemala. Esto también tiene terribles consecuencias en términos de violencia contra mujeres (pues dependen económicamente de su pareja), y hay que agregar que TAMBIEN SE CERRARON LOS REFUGIOS PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. Es un problema gravísimo.

Al menos 80% de las unidades ha cerrado sus puertas a niños y niñas por falta de recursos / Getty images

3. Subsidio de la Gasolina

¿Por qué se subsidia la gasolina en México?

Una de las primeras medidas del Gobierno para atajar la inflación fue el otorgar un subsidio para las gasolinas. Después, la Secretaría de Hacienda sumó además un estímulo fiscal adicional a favor de los importadores de combustibles.

El precio promedio a nivel nacional de la gasolina Magna es de 21.73 pesos por litro. Sin embargo, sin el subsidio, su precio real sería de 34.13 pesos, es decir, 57 por ciento más alto.}

Expertos advierten de que el subsidio a los combustibles supone un mayor riesgo de endeudamiento y menos recursos a otros rubros como salud o educación. En suma, el Gobierno ha gastado en estímulos a gasolinas más de 300.000 millones de pesos.

Cada vez se invierte menos en transporte público. No hay infraestructura, Falta de mantenimiento, servicios de transporte obsoletos e inseguros.

NOTA: El subsidio de combustibles como estrategia para prevenir que la inflación no llegara a 14% ni la gasolina a 33 pesos en 2022, costó al erario más de 397 mil millones de pesos, dijo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Un estudio del IMCO demostró que el subsidio a las gasolinas es muy regresivo, es decir que beneficia más a los ricos que a los pobres. Según éste, por cada peso de subsidio que beneficia al decil más pobre de los mexicanos, el decil más rico recibe $32. En 2022, el subsidio costó casi 400 mil millones de pesos. Eso es 20 veces el presupuesto del Metro de la Ciudad de México. Un país rico no es aquel en el que los pobres tienen carro, sino aquel en el que los ricos usan transporte público.

El subsidio fomenta prácticas socialmente nocivas. Primero, mientras más barata sea la gasolina, más se usa el coche y hay menos incentivo para tener un automóvil que sea eficiente en el gasto. Es decir, mientras más barata, más se desperdicia, y más se encarece el subsidio.

En Estados Unidos, por ejemplo, es al revés. Parte del impuesto a las gasolinas es precisamente para invertirlo en infraestructura carretera. En Europa, mucho más, los impuestos son altísimos, eso desincentiva el uso de coches, y da muchos recursos para transporte público eficiente.

En el extremo, veamos qué pasa en Venezuela. La última vez que estuve en Caracas, vi circulando alguna versión de cada modelo de automóviles que tuvo mi familia en los últimos 50 años. Autos viejísimos, ineficientes y contaminantes, pero como la gasolina es casi gratuita, pues no importa. Pero los problemas de salud pública que tienen por contaminación son gravísimos.

¿Cómo afecta a los mexicanos los subsidios a la gasolina?

Los subsidios a los energéticos que otorga el gobierno de México, específicamente a las gasolinas, han propiciado que las personas paguen un precio artificialmente bajo y han sido una forma ineficiente de ayudar a las personas de escasos recursos.

La mayoría de las personas que conducen los automóviles se encuentran en los niveles de ingresos altos, por tanto no están asistiendo a la gente pobre y sí están distrayendo recursos que de otro modo podrían dirigirse a sectores afectados por la pandemia, como el de la salud y el de la educación.

4. Inflación a Nivel Mundial

Cuando hay inflación en una economía, es muy difícil distribuir nuestros ingresos, planear un viaje, pagar nuestras deudas o invertir en algo rentable, ya que los precios, que eran una referencia para asignar nuestro dinero de la mejor manera posible, están distorsionados. (Canasta básica)

La inflación es un impuesto pagado, primordialmente, por los más pobres. ¿Por qué? Porque el grueso de su ingreso se les va pagando alimentos y los servicios más básicos. El año pasado el precio de los alimentos aumentó más de 14%. Eso es gravísimo. En otro nivel, al aumentar la inflación, aumentan las tasas de interés y se encarece fuertemente todo tipo de crédito, tarjetas, automóviles, vivienda, todo. Se vuelve imposible obtener crédito a largo plazo, pues no les conviene a los bancos darlo. Difícil financiar la compra de una casa, por ejemplo.

5. ¿La Guerra de Ucrania afecta a la inflación?

La ha afectado porque al no haber abasto de gas y petróleo ruso, el precio de éstos aumentó en todo el mundo.También escasearon insumos que provocaron que, nuevamente, se pararan cadenas de suministro. Ucrania, por ejemplo, es gran provedor de neón. Sin neón no puedes hacer los procesos litográficos para producir semiconductores, y eso paró las líneas de producción de automóviles. Pero gradualmente ha ido normalizándose el mercado. Aquí los rusos acabaron haciéndole un enorme favor a EU, pues ahora Europa dependerá totalmente de gas licuado de Estados Unidos.

6. ¿Cómo pegó la Pandemia nuestros bolsillos?

Pero la pandemia sí tendrá un efecto más permanente. Lo que se demostró por ésta es que no debes tener un solo proveedor porque, si algo le pasa, te para toda la cadena de suministro. Esto es como los foquitos en las series del árbol de navidad. Si un foquito se funde, toda la serie se apaga. Eso hará que las empresas tengan que invertir en capacidad redundante para tener opciones por si una se para de repente. Eso va a encarecer muchos productos. Esas redundacias cuestan, pues además no se hacen en los sitios óptimos en términos de costo. También hará que las cadenas de suministro se regionalicen. Llevamos 30 años beneficiándonos de cadenas de suministro globales. Los que tenemos cierta edad recordamos cómo era antes, no había opciones y éstas eran caras.

Ahora que, viéndolo desde el punto de vista de México, es justo eso lo que nos hace una opción tan atractiva para EU (reshoring). Obviamente, si van a invertir en una redundancia, pues mejor hacerlo en un sitio geográficamente cerca. En nuestro caso, además, hemos comprobado por 30 años que somos buenos para eso de la manufactura. Eso reduce mucha incertidumbre logística, como cuando escasearon los barcos y contenedores, o cuando el precio del transporte por barco aumentó 1000% o más durante la pandemia. Ahí está lo de la planta de Tesla en Monterrey. Y si nos pusiéramos las pilas en lo energético, ahí sí podríamos crecer como nunca lo hemos hecho, porque también muchas empresas europeas y asiáticas se quieren venir a Norteamérica a aprovechar el costo de la energía norteamericana que es 30% más barata que la europea.