La banda inglesa formada en 1992 por Jay Kay (vocalista), Stuart Zender (bajo), Wallis Buchanan (didgeridoo -una especie de flauta nativa de Australia) y Nick Van Gelder (batería) ha inspirado a generaciones de músicos y son la referencia al género del funk y el acid jazz moderno.

● En 1992, la canción When you gonna learn llegó a nuestros oídos, tomándonos por sorpresa gracias a su original voz, el uso de instrumentos inusuales como el didgeridoo que se escucha al inicio, y por su mensaje de conciencia social.

● El nombre "Jamiroquai" es una mezcla de la palabra Jam (improvisar, echarse un palomazo) y del nombre de los nativos americanos, los iroquois o iroqués.

● Y no, no es el nombre del vocalista, como a veces suele confundirse. El frontman de Jamiroquai es Jay Kay (Jason Luís Cheetham), nacido en Manchester, Inglaterra, en 1969.

● La canción When you gonna learn dio pie al primer disco completo de Jamiroquai, Emergency on Planet Earth, de 1993.

- Existen dos versiones de esta canción: una edición radiofónica muy editada, que dura 3:51, y la versión completa del álbum, que dura 8:35.

- Aquí también existen varias versiones editadas de la canción, que originalmente dura 10 minutos.

● Pero fue al año siguiente, que realmente la volaron del estadio, con el disco The Return of The Space Cowboy.

● Space Cowboy fue el sencillo principal de este disco. Y un remix que le hizo el genio del house, David Morales, ayudó para que la canción sonara mucho en antros y clubs, y es la versión que escuchamos.

● El disco habla sobre el abuso de drogas de Jay Kay, la esperanza, la pérdida y también continúa con el activismo social y justicia para los nativoamericanos.

● Por cierto, en la portada, vimos una figura ya conocida: el Hombre Búfalo.

● El Hombre Búfalo se creó a partir de un boceto del mismo Jay Kay cuando trató de dibujarse a sí mismo usando uno de sus más de 60 sombreros en estilo nativo americano.

● En 1996 llegó el tercer disco, Travelling Without Moving.

● Cosmic Girl fue uno de los sencillos de este disco, al lado de Virtual Insanity, Alright y High Times.

● Al Hombre Búfalo ahora lo vimos en la portada en un logo similar al de Ferrari. Y para esas alturas, ya se sabía que Jay Kay era un gran aficionado a coleccionar autos. Se le criticó entonces porque supuestamente esto iba en contra de los mensajes ecológicos de sus composiciones.

De aquí salió también *Use The Force.

● Los 80 y los 90 fueron décadas de soundtracks inolvidables. Y en 1998 se estrenó una película malísima, pero con un gran soundtrack: Godzilla.

Traía a los Foo Fighters, a los Wallflowers con su cover de Heroes, de David Bowie, Come with Me -el dueto entre Puff Daddy y Jimmy Page, y la maravillosa Deeper Underground de Jamiroquai.

● A juzgar por la letra, se puede decir que Deeper Underground está narrada desde el punto de vista del monstruo, que quiere esconderse de los humanos, a manera de metáfora de nosotros mismos, que a veces nos sentimos perseguidos e impotentes ante cómo la sociedad se autodestruye.

● Es la única canción de Jamiroquai que llegó al primer lugar de sencillos del Reino Unido.

● Se incluyó también en el siguiente disco de la banda. El Synkronized, de 1999, con canciones como Canned Heat, Supersonic y King for a Day.

● Nos vamos hasta el A Funk Odyssey, de 2001 que contiene You give me something, Corner of the Earth, Love Foolosophy y el primer sencillo: Little L.

○ ¿Por qué Little L? Porque lo que alguna vez fue el gran amor, así, con MAYÚSCULAS, se convirtió en un amor pequeño, con una little L, al momento de romper con su novia (Denise Van Outen).

● Para 2005, salió el álbum Dynamite y el sencillo: Seven Days in Sunny June.

○ Este sencillo salió en el soundtrack de The Devil Wears Prada.

● ¿El estatus actual de Jamiroquai? Jay Kay está disfrutando de la vida, como podemos ver en su Instagram.

● La banda cuenta con 1 Grammy y 15 nominaciones de los Brit Awards

● En 2021 lanzaron un sencillo para el Record Store Day, Everybody's Going To The Moon, que supuestamente formará parte de un nuevo disco.

Pero lo cierto es que ya hicieron todo lo que quisieron, y nada lo ejemplifica mejor como esta declaración de Jay Kay del 2013: "Ya solo voy a sacar discos cuando esté inspirado para hacerlo”.

