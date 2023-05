Entrevista MOBY – Resound NYC

IG, YT, @moby // TW: @thelittleidiot

En entrevista con Martha Debayle en W, Moby quien acaba de lanzar su álbum, Resound NYC, el 12 de mayo, donde reinterpreta y orquesta 15 de sus temas más icónicos escritos o grabados en Nueva York entre los años 1994 y 2010 para “saber qué tan bien habían resistido el paso del tiempo”. Además, tiene músicos y cantantes invitados, algunos reconocidos, otros no tanto.

Es el álbum #20 de estudio y el material pertenece a los años en que estuvo grabando y creando en Nueva York.

El último álbum de Moby fue Reprise (2021), que contaba con artistas invitados como Kris Kristofferson, Mark Lanegan, Jim James y Skylar Grey.

Resound NYC:

1. In My Heart con Gregory Porter

2. Extreme Ways – Dougy Mandagi (guitarrista de The Temper Trap, banda de indie rock formada en 2005)

3. South Side – Ricky Wilson (vocalista de la banda Kaiser Chiefs)

4. Flower (Find My Baby) – Amythyst Kiah (ganadora del Grammy en 2020 por Best American Roots Song, con un estilo Southern Gothic)

5. In This World – Este es el primer sencillo y cantan Marisha Wallace (cantante de Broadway y West End) y Nicole Sherzinger (vocalista de Pussycat Dolls)

6. Helpless con Margo Timmins (la vocalista de Cowboy Junkies) y Damien Jurado (cantante de indie rock, de Seattle)

7. Signs Of Love

8. Perfect Life con Ricky Wilson

9. When It's Cold I'd Like To Die – con P.T. Banks, a quien Moby descubrió cantando en un grupo de boda de Texas (esta canción se incluyó recientemente en el final de la serie de Netflix Stranger Things)

10. Slipping Away

11. Second Cool Hive

12. Hyenas

13. Last Night

14. Run On - Danielle Ponder, cantante de soul y su padre, Elijah Ponder

15. Walk With Me con Lady Blackbird (considerada la nueva dama del jazz)

Resound NYC, MOBY / Getty images

● Richard Melville Hall, Moby, recibió su apodo de sus padres, en referencia a la ballena que soñó el escritor que, según se dice, es su tío tatarabuelo: Herman Melville (Moby Dick).

Moby nació en Nueva York el 11 de septiembre de 1965 (57 años) y comenzó su carrera musical tocando en bandas de punk rock y trabajando como DJ en clubes underground de Nueva York.

● Creció con el rock clásico antes de descubrir el punk: su primer concierto fue uno de Yes en el Madison Square Garden en 1978.

● Después de estar en activo como DJ y realizar giras durante los años 90, su álbum Play de 1999 fue un éxito brutal a nivel mundial: se convirtió en el álbum de electrónica más vendido de todos los tiempos, con más de 12 millones de copias vendidas en todo el mundo.

A diferencia de otros discos del género techno de la época (1999), Play combinó gospel y folk con sonidos modernos como el house.

● Ha vendido más de 20 millones de álbumes a nivel mundial.

● Lleva 35 años siendo vegano y activista vegano:

o Hizo un largometraje: Punk Rock Vegan Movie, que habla de la relación entre los mundos del punk rock y de los derechos de los animales.

o La película incluye entrevistas con algunos de los nombres más destacados en la historia del punk y del rock, como Derrick Green (Sepultura), Andrew Hurley (Fallout Boy), Tony Kanal (The Offspring), Tanya Ocallaghan, Toby Morse, Dave Navarro, Sergio Vega (Deftones)…

Para descargar: punkrockveganmovie.com

● El año pasado lanzó su propio sello discográfico, always centered at night, cuyos artistas habían acumulado ya a finales de 2022 un total de 15 millones de streams en distintas plataformas.

● La última vez que Moby se presentó en México fue en octubre de 2011, en el Corona Capital.

Leer más: Día de la tienda de discos