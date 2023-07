Rubén Mora estuvo hablando con Maru Rique, fundadora de "Tijuana Sin Hambre", quien nos habló sobre este increíble proyecto.

¿Qué es "Tijuana Sin Hambre"?

La fundación surge en la pandemia, con la necesidad de ayudar, Maru comentó que no fue fácil pero la comunidad comenzó a ayudar tan velozmente que no sabían qué hacer para manejar tanto, sin embargo no se dieron por vencidos y con el apoyo y colaboración lograron grandes cambios que poco a poco crecen en pro de la comunidad que necesita comida y ayuda.

"Mi esposo y yo decididos, compramos una despensa y la llevamos a una comunidad, pero cual fue nuestra sorpresa e impacto, que se pelaban por la comida. Entonces pedimos en el grupo de vecinos ayudar a la gente de Tijuana que lo necesitaba. a la semana éramos 300 participantes, ahí surgió todo"

La ayuda continúa, por lo que cada apoyo cuenta, en "Tijuana Sin Hambre" sigue en busca de apoyo, para más información ingresa a https://fundaciontijuanasinhambre.org/.