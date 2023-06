Los 6 biohacks para cambiar nuestra edad biológica

En entrevista con Martha Debayle en W, Nathaly Marcus es nutrióloga funcional e integral. Experta en epigenética, conferencista, escritora, fundadora de Bienesta, centro de medicina funcional y de la universidad digital de salud funcional-mente cuerpo.

Los humanos tenemos:

· La edad cronológica, que se calcula en años.

· La edad biológica, que tiene en cuenta distintos factores que muestran el ritmo al que envejece físicamente el cuerpo.

● Un ensayo clínico de 2021 demostró que hacer ayuno intermitente leve redujo la edad biológica de las personas en 3.23 años.

● En el mundo, cuatro de cada cinco personas tienen una edad cardiaca mayor que su edad cronológica actual.

● Una de cada 7 personas en el mundo tiene un déficit de vitamina D que está relacionado con el desarrollo de enfermedades relacionadas con la edad: Alzheimer, cáncer, osteoporosis…

6 biohackers que ayudan a cambiar la edad biológica

El biohacking se centra en prevenir, más que en curar el cuerpo, con beneficios como la disminución del riesgo de enfermedad y ayudar para lograr cambios físicos, mentales o emocionales.

1. Sauna + Luz infrarroja

● Hoy sabemos que estamos intoxicados con metales pesados por el aire que respiramos y los alimentos que comemos: mercurio, plomo, toxinas, plásticos…

● Es importante, primero, depurar el organismo y después desinflamarlo.

● La tecnología emergente de la terapia con luz roja cuenta con estudios clínicos y está basada en la ciencia y está demostrado que tiene muchos beneficios, en especial cuando se trata de la salud mitocondrial.

● Existe desde 1967, ha ido ganando cada vez más atención para el tratamiento de la inflamación crónica.

● Eliminan la acumulación de metales pesados potencialmente cancerígenos, así como el alcohol, la nicotina, el sodio y el colesterol.

● Dilata los vasos capilares obstruidos y disuelven las toxinas en el torrente sanguíneo, para abandonar el cuerpo a través del sudor, la orina, etc.

● Se pueden utilizar para ayudar a perder peso, problemas cardíacos, problemas de piel, acné y para aliviar el estrés.

● Para las personas que “nunca sudan” es importante un sauna, para estimular el sistema linfático y los ganglios, de esta forma desintoxicarse.

● Entre sus beneficios: Aceleración en la curación de heridas, tratar inflamaciones, tratar enfermedades neurológicas y penetrar en los tejidos musculares profundos.

● Se recomienda de 15 a 30 minutos, mínimo 3 veces por semana.

2. Crioterapia / agua helada

● Inmediatamente después del sauna, recomiendo un choque con agua helada, que va a potenciar los efectos del sauna.

● El agua fría después de un sauna caliente estimula el sistema inmune, desintoxica, estimula el sistema linfático, detiene el proceso inflamatorio.

● Estimula el nervio vago que es el encargado de calmar, reducir el estrés y la inflamación.

● La exposición regular al frío extremo (como los baños de hielo, las criocámaras y el ejercicio en la nieve) activa los genes de la longevidad y aumenta la grasa oscura, un tejido adiposo rico en mitocondrias que está relacionado con la longevidad y la salud.

● Además, el agua helada mejora la circulación de la piel, permite dormir mejor y refuerza el sistema inmune.

● Se puede comenzar con 30 segundos y llegar a un minuto (hasta dos o tres minutos).

3. Ayuno intermitente

● Se conoce más como una herramienta para perder peso.

● Cada vez hay más pruebas de que el ayuno podría ayudar al organismo a eliminar células que han dejado de desempeñar funciones útiles en nuestro cuerpo, pero que no han sido eliminadas por nuestro sistema inmune.

● La acumulación de estas células se ha relacionado con muchas enfermedades asociadas a la edad, como la osteoporosis, la demencia y las cardiopatías.

● El ayuno proporciona una sensación de claridad mental y alerta, debido a una reducción de la inflamación y un aumento del crecimiento neuronal.

● Lo recomendable es empezar con una ventana de restringida, como el método 16:8.

4. Senolíticos

Son una clase de medicamentos que eliminan las células responsables del deterioro del tejido y la inflamación en nuestro cuerpo.

Quercetina

● Es un compuesto natural antioxidante presente en ciertas frutas y verduras y que está considerado como extremadamente beneficioso para la salud.

● Se le atribuyen propiedades para retrasar la aparición de los síntomas del envejecimiento, al amortiguar el deterioro de las estructuras celulares.

NAD

● Nicotinamida adenina dinucleótido: una coenzima esencial requerida para generar energía en cada célula de tu cuerpo.

● Sin NAD, el corazón no bombearía sangre a través de las venas, los pulmones no aspirarían aire y las neuronas del cerebro no mandarían señales.

● Ninguno de los órganos vitales del cuerpo funcionarían sin esta molécula clave.

● Los niveles de NAD disminuyen hasta un 50 % entre las edades de 40 a 60 años y los niveles bajos de NAD están relacionados con problemas de salud relacionados con la edad.

Resveratrol

● Reduce la glucosa en sangre, un biomarcador clave relacionado con el envejecimiento.

● Un nivel más bajo de glucosa se asocia con una edad más joven y viceversa.

● Tomar 1000 mg de resveratrol al día para mejorar la glucosa alta.

Glutatión

● Puede reducir el estrés oxidativo y el daño de los radicales libres.

● Se le llama “el antioxidante maestro" en los seres humanos, actúa protegiendo a las células del daño y el estrés; una deficiencia de este antioxidante se ha asociado a un mayor riesgo de daño oxidativo celular.

● Disminuye el estrés oxidativo y el tiempo de envejecimiento de las células, además está involucrado en el proceso de desintoxicación, ya que tiene un rol importante en la eliminación de compuestos del cuerpo.

● Ayudar a la desintoxicación de la membrana celular.

● Refuerza el sistema inmunológico.

● Aumenta la energía y vitalidad.

● La mejor manera de absorberlo es de manera intravenosa, es por ello que utilizamos el suero de Glutatión contra enfermedades que causan inflamación celular y estrés oxidativo.

● La segunda mejor manera es disolviéndolo en agua o colocándolo debajo de la lengua antes de tragarlo.

5. Ozono

● El ozono es un biorregulador.

● Aumenta la regulación de las enzimas antioxidantes intracelulares, lo que detiene el estrés oxidativo constante y permanente responsable de las enfermedades degenerativas y del envejecimiento.

● Exponer la sangre al ozono, es decir, a un estrés oxidativo calculado y breve, puede actuar como biorregulador.

● Activa sistemas que protegen el cerebro.

● Induce una leve activación del sistema inmune y potencia la liberación de factores de crecimiento.

● Mejora la circulación sanguínea y el suministro de oxígeno, además de ayudar a crear nuevos vasos sanguíneos.

● Reduce la inflamación.

● Aumenta de forma natural los niveles de antioxidantes.

● Aumenta la actividad de reparación del ADN.

● Aumenta el metabolismo general al mejorar el suministro de oxígeno.

● Ayuda al cuerpo a reconocer, reparar y eliminar las proteínas dañadas.

● Estimula el sistema neuroendocrino.

6. Terapia intravenosa

● La terapia intravenosa lleva nutrientes al torrente sanguíneo para absorberlos más rápidamente y alcanzar los niveles sanguíneos óptimos.

● Las investigaciones han demostrado que disponer de niveles adecuados de minerales, vitaminas y nutrientes es esencial para promover una longevidad saludable.

● Estos nutrientes ayudan a potenciar muchas de las enzimas, procesos y reacciones bioquímicas y químicas que el organismo necesita para funcionar correctamente y combatir el proceso de envejecimiento.

● La carencia de vitamina D acelera el ritmo de envejecimiento y la posibilidad de desarrollar como la diabetes, la debilidad muscular, los trastornos cardíacos y la Alzheimer.

● La terapia intravenosa:

● Contribuye a la energía general

● Favorece la función y el equilibrio hormonales

● Favorece la salud en general

● Favorece la salud inmunitaria

● Favorece la desintoxicación

● Favorece la protección antioxidante

● Favorece el rendimiento deportivo

