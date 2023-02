Mientras más alcohol, ¿más se atraen los hombres entre ellos?

En entrevista con"Martha Debayle en W", Eduardo Calixto, Doctor en Neurociencias por la UNAM. Post Doctorado en Fisiología Cerebral en la Universidad de Pittsburgh. Mail: ecalixto@imp.edu.mx // FB: Eduardo Calixto // TW: @ecalixto //

IG: @dr.eduardo_calixto

The Journal of Social Psychology publicó el estudio “Voluntad sexual con posibles parejas del mismo sexo y de otro sexo: evidencia experimental de la escena del bar”.

Este estudio habla sobre el hecho de que algunos hombres heterosexuales, sí llegan a sentir atracción hacía otros hombres bajo el influjo del alcohol.

➔ Antecedentes:

● Las personas que han consumido una cantidad moderada de alcohol encuentran las caras de las personas del sexo opuesto 25% más atractivas que cuando están sobrios.

● El trabajo examinó la disposición sexual de 83 heterosexuales con una pareja del mismo u otro sexo.

● Se midió la ingesta de alcohol, el atractivo de la pareja y la disposición sexual, usando un análisis de regresión.

➔ Resultados del estudio:

1) Les enseñaron a los voluntarios, diferentes vídeos y fotografías a color de 120 estudiantes de ambos sexos de 18 a 26 años de edad en los que aparecían tanto mujeres y hombres, a la vez que les daban varias bebidas alcohólicas.

2) Se les pidió que calificaran el atractivo de las personas en las fotos: Al principio, los participantes hombres se sentían atraídos por mujeres y eran más propensos a hacer comentarios sexuales sobre la mujer después del vídeo.

3) Cuando sobrepasaban el “umbral” de las 10 copas, se sentían igual de atraídos por hombres que por mujeres, es decir, se mostraban más propensos a tener sexo entre hombres que estando sobrios.

4) El alcohol tiene un efecto potenciador sobre la belleza, tanto en hombres como mujeres.

5) Las conclusiones sugieren que el alcohol aumenta la actividad de la parte del cerebro humano que se utiliza para determinar el atractivo facial; el núcleo accumbens.

6) El alcohol reduce la capacidad de percibir la asimetría facial por lo tanto, la cara de las personas nos parecen más atractivas y sexies.

➔ La disposición sexual en hombres

● El consumo de alcohol predice la disposición sexual.

● Los hombres heterosexuales se sienten más atraídos por otros hombres cuando beben mucho alcohol.

● La disposición sexual y el atractivo percibido de una posible pareja del mismo sexo estuvo influenciada por una ingesta grande de alcohol.

● La ingesta de alcohol se relacionó con una gradual mayor disposición sexual de los hombres con una pareja del mismo sexo, lo que sugiere un cambio potencial en el comportamiento sexual

informal normativo entre los hombres heterosexuales.

➔ Edades de mayor propensión:

● El hombre tiene más testosterona, activador del deseo sexual y conducta agresiva.

● Los hombres jóvenes, menores a 30 años son más propensos a tener estas conductas mencionadas por el estudio.

● Los adultos maduros (mayores de 40 años, promedio) tienen además una corteza prefrontal más conectada y una disminución de testosterona (25%), un hombre maduro tiene una probabilidad menor al 10% de sentir esta atracción (más no está exento).

○ La relación de deseo, gusto y placer por el alcohol disminuye inversamente el desarrollo de la actividad sexual, los cuerpos cavernosos no se llenan de sangre y el pene se comporta flácido a mayor ingesta de alcohol.

○ Si, la mente vuela y el deseo es mucho pero el desarrollo de la culminación sexual y el orgasmo quedan fuera del éxito final.

➔ El impacto real del alcohol en el cuerpo:

● No hay una teoría determinante o subjetiva a la hora de ver caras y sentir deseo.

○ El consumo de alcohol desinhibe conductualmente ya que reduce la culpa y la

vergüenza e incrementa el punto hedónico a estímulos básicos.

● La relación anatómica del proceso es activar al sistema límbico (el que dirige las emociones y sentimientos) , principalmente la amígdala cerebral, núcleo accumbens, área tegmental ventral y disminuye la actividad neuronal del cerebelo, hipocampo y la corteza prefrontal.

● El alcohol se relaciona al sistema GABA, dopamina, endorfinas y adrenérgico.

○ El efecto farmacológico en las neuronas: nos hace menos congruentes, más

arriesgados y la búsqueda de satisfactores inmediatos.

● Paradójicamente, a mayor ingesta de alcohol se activan áreas cerebrales relacionadas al dolor moral, al llanto, a la culpa, incremento de cansancio, necedad y disminución de la memoria.

“Si no me acuerdo... no pasó, aunque lo vea en un video”.

➔ ¿Y las mujeres?

● La primera digestión metabólica del alcohol se produce en el hígado mediante la enzima “alcohol- deshidrogenasa”, que transforma el alcohol a acetaldehído.

● Se sabe que generalmente la mujer produce menos alcohol-deshidrogenasa que el hombre y esto significa que la eliminación del alcohol es más lenta (lo tolera menos o se le “sube” más rápido).

● Una mujer no genera este proceso visual-farmacológico-social inmediato como lo hace el hombre.

○ Ellas huelen el complejo mayor de histocompatibilidad.

○ Tienen la corteza prefrontal mejor conectada y madura a edades más tempranas.

○ Su hipocampo, giro del cíngulo, accumbens y cuerpo calloso son más grandes.

La liberación de dopamina y endorfinas están en relación a las hormonas de su ciclo

menstrual.