TINA TURNER falleció a los 83 años de edad

TINA TURNER, la Reina del Rock & Roll, una de las intérpretes de rock y soul más influyentes e inspiradoras, murió ayer, a los 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zurich (Suiza) donde vivía con su esposo, el ejecutivo musical alemán Erwin Bach.

Turner sufrió un derrame cerebral y luchó contra una insuficiencia renal y un cáncer intestinal en los últimos años.

TINA TURNER deja dos grandes legados:

1. Su voz y su forma de cantar influyó desde un Mick Jagger a una Mary J. Blige, a una Janet Jackson y también a Beyoncé: podía enfrentarse en el escenario a cualquier hombre.

2. El segundo legado de Turner fue más personal y fue su batalla contra la violencia doméstica a manos de su exmarido, Ike (un director de orquesta y guitarrista), quien la golpeaba.

Su álbum Private Dancer, ganador de un Grammy en 1984, la convirtió en un símbolo de supervivencia y renovación.

Su historia

Anna Mae Bullock (Turner) nació el 26 de noviembre de 1939, creció en Nutbush, Tennessee, una zona rural de la que habla en su canción Nutbush City Limits.

Su mamá se fue a vivir a St. Louis por primera vez cuando Tina tenía 10 años; su papá se marchó tres años después. Turner se mudó a Brownsville, Tennessee, para vivir con su abuela.

Después de terminar la escuela empezó a trabajar como auxiliar de enfermería con la esperanza de entrar en esa profesión.

Tina conoce a Ike

Tina y su hermana acudían a clubes nocturnos de St. Louis e East St. Louis, donde vio actuar por primera vez a Ike Turner como líder de la banda Kings of Rhythm.

La joven de 18 años se enamoró del guitarrista (ocho años mayor que ella), y de la música de su grupo.

Una noche, el baterista de la banda le pasó el micrófono a Turner mientras ella estaba entre el público. Ike invitó entonces a Tina a ser la vocalista invitada del grupo.

En 1958, el mismo año en que se publicó Box Top, Turner dio a luz a su primer hijo, Raymond Craig, con Raymond Hill, el saxofonista de Kings of Rhythm.

Tina se fue a vivir con Ike para ayudar a criar a los dos hijos del músico, quien se había separado de la mamá de los niños.

A petición de Ike e inspirada por la película Sheena, Reina de la Jungla, Turner cambió su nombre artístico a Tina Turner.

En 1960, Ike y Tina Turner como dueto (Ike and Tina Turner Revue) lanzaron su primer sencillo, A Fool in Love. Fue un éxito inmediato, llegando al Top 30 del Billboard Hot 100.

Al año siguiente lanzaron otro sencillo de éxito, It's Gonna Work Out Fine, que les valió su primera nominación al Grammy a la Mejor Interpretación de Rock and Roll.

Con A Fool in Love, Tina declaró a Rolling Stone que sabía que Ike se acostaba con otras mujeres y que las canciones hablaban de esas otras relaciones.

Cuando Tina no quiso viajar y cantar las canciones de Ike, él comenzó a golpearla con su zapato. Ella dijo que se quedó porque se sentía atrapada por la culpa de dejarlo “sin vocalista”.

· Ike y Tina se casaron en 1962 en Tijuana. Era el sexto matrimonio de Ike.

En 1966, los Turner participaron en el programa de rock, The TNT Show, cuyo director musical era el productor Phil Spector.

Phil Spector firmó a la pareja para grabar discos y produjo la que consideraba su obra maestra, River Deep - Mountain High, donde Tina tuvo que hacer muchísimas tomas vocales. La canción no fue el éxito de ventas que muchos suponían.

En 1969, fueron el grupo abridor de los Rolling Stones en su gira por Estados Unidosy luego consiguieron un gran éxito con una versión de Proud Mary, de Creedence Clearwater Revival que, gracias a la voz de Tina, resultó un hitazo.

Proud Mary ganó un Grammy a la mejor interpretación vocal de R&B por un grupo.

En 1975, Tina apareció como Acid Queen en la película de Ken Russell, Tommy, de The Who.

En 1968 Ike estaba en los niveles máximos de violencia y adicción a la cocaína. Tina intentó suicidarse.

Tina huyó a un Ramada Inn de Dallas (donde actuaba la pareja) y pidió a su amiga, la actriz Ann-Margret que le comprara un boleto de avión a Los Ángeles. Tina se quedó con su compañera de reparto en Tommy mientras Ike iba a buscarla.

· La pareja se divorció en 1976.

Tina dijo que Ike no la creía capaz de encontrar una casa para vivir así que le envió a los niños y dinero para la primera renta porque Ike pensaba que tendría que volver cuando se acabara.

· Tina era budista y no consumía ni drogas ni alcohol porque era su forma de mantener el control.

Después de la separación, Tina se convirtió en solista, lanzando Tina Turns the Country On, en 1974, que fue un fracaso, pero tuvo que salir de gira para pagar una deuda que tenía Ike y un embargo de Hacienda.

El regreso de Tina comenzó en 1982, cuando Heaven 17, la banda británica de synth-pop, la invitó para un remake de Ball of Confusion de The Temptations. La canción le valió un nuevo contrato discográfico con Capitol.

El representante de Turner, Roger Davies, sugirió entonces que ella y Martyn Ware, de Heaven 17, grabaran un remake de Let's Stay Together, de Al Green, que alcanzó el Top 30 en EE.UU. Con ello, y el apoyo de su amigo David Bowie, Turner empezó a grabar su debut en Capitol, Private Dancer.

Como reflejo de la forma en que ella y Davies querían integrar sintetizadores y toques de producción más contemporáneos, de aquí salieron canciones como What's Love Got to Do With It, del compositor británico Terry Brittan.

La canción pasó tres semanas en el número 1, se convirtió en un clásico de MTV y relanzó la carrera de Turner de una forma que rara vez ocurría con veteranas de los años 60 de su nivel.

Al negarse a sonar retro y mostrar su voz de una forma que no se había hecho en al menos una década, Private Dancer presentó a Turner a un público nuevo y más joven.

What's Love Got to Do with It se llevó tres Grammys (incluido el de Grabación del Año e Interpretación Vocal Pop Femenina).

El triunfo de Private Dancer fue sólo el principio del relanzamiento de Turner en la cultura pop.

Al año siguiente, interpretó a la malvada Tía Entity junto a Mel Gibson en Mad Max -que incluía otro éxito, We Don't Need Another Hero (Thunderdome)- y participó en la canción We Are the World y después en el concierto, Live Aid, en Wembley, junto a Mick Jagger.

En 1986, se publicó su primer libro de memorias, I, Tina, coescrito con el entonces redactor de Rolling Stone Magazine, Kurt Loder, y se convirtió en un éxito de ventas.

One of the Living, otra canción que grabó para la película Mad Max, ganó un Grammy a la mejor interpretación femenina de rock en 1985.

En 1989 Tina logró un álbum multiplatino, Foreign Affair, de donde salió una versión de The Best, de Bonnie Tyler.

I, Tina se convirtió en una película en 1993, What's Love Got to Do with It, protagonizada por Angela Bassett en el papel principal y Laurence Fishburne como Ike.

I Don't Wanna Fight, una nueva canción incluida en la banda sonora de la película, se convirtió en el último éxito de Turner en el Top 10.

Tina ganó más Grammys, por Better Be Good to Me, el álbum en vivo Tina Live in Europe, y por su participación en el álbum homenaje a Joni Mitchell, de Herbie Hancock en 2007, River: The Joni Letters, en el que Turner cantó Edith and the Kingpin, de Mitchell.

En 1999, sacó su último álbum, Twenty Four Seven, producido en parte por el mismo equipo que trabajó en Believe de Cher, pero no tuvo éxito.

Entre 2008 y 2009, salió de gira por su 50 aniversario.

Tina, un musical basado en su vida, se estrenó en Londres en 2018 y en Broadway al año siguiente.

De las primeras en hablar de violencia doméstica

La primera vez que Turner habló públicamente sobre su matrimonio con Ike fue en 1981, en una entrevista para la revista People.

El resultado no fue sólo un éxito de ventas de sus memorias -que, posiblemente, sirvió de modelo para que otras estrellas del rock escribieran las suyas-, sino un libro que dio esperanza a las sobrevivientes de abusos domésticos, y la propia Turner contribuyó a que la violencia doméstica se abordara en la cultura en general.

"No quiero depender de un hombre que me dé dinero"

● Erwin Bach: otra oportunidad

· En 1986, Turner conoció al ejecutivo musical alemán Erwin Bach; ambos se convirtieron en pareja poco después.

· Primero vivieron en Alemania antes de trasladarse a Suiza.

· En los últimos años, Turner sufrió un derrame cerebral tres semanas después de su boda en 2013, y luego desarrolló un cáncer intestinal.

· Bach le donó un riñón a Tina en 2017, ante la posibilidad de una insuficiencia renal.

Las pelucas y sus piernas: sello particular

· Se dice que en la época que estuvo de gira con Ike, él le mandó a decolorar el cabello y la estilista se lo quemó causándole calvicie en ciertas zonas de la cabeza, por eso terminó por usar pelucas que, con el paso del tiempo, se volvían más altas, más exóticas y su sello particular.

· Las pelucas que usaba las traía de Durban, Sudáfrica.

· También, se dice que Tina pagó 3.2 millones por asegurar sus piernas. La idea de la cobertura de una parte del cuerpo es complementar la pérdida de ingresos si esa parte del cuerpo se daña, se lesiona, deja cicatrices, queda discapacitada o se pierde.

Básicamente, si algo grave les ocurriera a las piernas de Turner y afectara a sus ingresos, la compañía de seguros tendría que desembolsar el dinero correspondiente.

¿QUIÉNES PUBLICARON SOBRE TINA TRAS SU MUERTE?

Mick Jagger: Estoy muy triste por el fallecimiento de mi maravillosa amiga Tina Turner.

I’m so saddened by the passing of my wonderful friend Tina Turner.

She was truly an enormously talented performer and singer. She was inspiring, warm, funny and generous. She helped me so much when I was young and I will never forget her. pic.twitter.com/TkG5VrdxXO — Mick Jagger (@MickJagger) May 24, 2023

Era una intérprete y cantante de enorme talento. Era inspiradora, cálida, divertida y generosa. Me ayudó mucho cuando era joven y nunca la olvidaré.

Angela Bassett: ¿Cómo despedirnos de una mujer que asumió su dolor y su trauma y los utilizó para ayudar a cambiar el mundo? Con su valentía al contar su historia, su compromiso de mantener el rumbo de su vida, sin importar el sacrificio, y su determinación de hacerse un hueco en el rock and roll para sí misma y para otros que se parecían a ella, Tina Turner mostró a otros que vivían con miedo cómo debería ser un futuro hermoso lleno de amor, compasión y libertad.

Oprah: Empecé siendo fan de Tina Turner, luego como groupie, siguiéndola de concierto en concierto por todo el país y, finalmente, nos hicimos amigas. Es nuestra diosa eterna del rock and roll, con una fuerza interior que creció a lo largo de su vida. Fue un modelo no sólo para mí, sino para todo el mundo. Le dio fuerza a una parte de mí que no sabía que existía.

Una vez que reclamó su libertad tras años de abusos domésticos, su vida se convirtió en un triunfo. Le estoy agradecida por su valentía, por mostrarnos cómo es la victoria llevando unos Manolo y una minifalda de cuero. Una vez me dijo que, cuando le llegara la hora de dejar este mundo, no tendría miedo, sino ilusión y curiosidad. Porque había aprendido a VIVIR rodeada de su querido marido, Erwin, y de sus amigos. Soy una mujer mejor, un ser humano mejor, porque su vida tocó la mía. Ella fue Simply the Best.

Michelle y Barack Obama: Tina Turner era pura. Era poderosa. Era imparable. Y era ella misma: decía y cantaba su verdad a través de la alegría y el dolor, el triunfo y la tragedia. Hoy nos unimos a los fans de todo el mundo para honrar a la Reina del Rock and Roll y a una estrella cuya luz nunca se apagará.