¿Cómo crear una marca personal poderosa? Parte II

En entrevista con Martha Debayle en W, Humberto Herrera, empresario y conferencista. Capacitador de ventas en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Forbes lo describe como “uno de los máximos expertos en branding personal en el país”. Fundador de Blackwell, una de las firmas más importantes de comunicación estratégica y manejo de crisis con operación en México y Estados Unidos.

TEST PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MARCA PERSONAL PODEROSA

1. ¿Cómo quieres vivir?

• Cuestiónate los elementos que quieres y no quieres en tu vida. Pregúntate en qué ámbito te quieres desarrollar, emprender o trabajar para una empresa/empresario, cómo/dónde quieres vivir, con qué tipo de gente quieres interactuar, detalla cada punto de la vida de tus sueños.

¿Cómo no quieres vivir?, ¿con qué tipo de personas no quieres trabajar?, ¿en qué industrias no quieres participar?, ¿En qué lugar no quieres vivir?

2. Mercado

• ¿Quién es tu mercado y qué problema tiene? La razón número uno de porqué un emprendimiento fracasa es la falta de demanda de mercado. Por eso es fundamental que puedas entender qué problema tiene un grupo de personas y cuánto dolor les genera. Además de traer la solución a la mesa.

3. Producto

• ¿Cómo vas a resolver ese problema?, ¿cuál es el diferenciador que ofreces tú que los demás no?, ¿cuál es tu posicionamiento estratégico?, En una sola frase define cual es valor que tu traes en el nicho que vas a servir. En esta frase, tu nicho tiene que percibir el valor que va a obtener a través de tu talento.

4. Credibilidad

• ¿Qué elementos de credibilidad funcionan para ti?, ¿Qué clase de fotografías suman en tus redes sociales, a qué personajes tienes que conocer, a qué eventos tienes que asistir, en qué medios de comunicación debes ser mencionado.

Empieza a presentarte con tu posicionamiento estratégico y cámbialo en todas tus redes sociales AHORA.

ANÁLISIS DE DOS MARCAS PERSONALES

1.- COCO CHANEL

• Mercado: Mujeres que estaban hartas de vestir los estereotipos impuestos por los diseñadores masculinos. Modelos con uso de encaje, cortes A, siluetas pensadas desde la imaginación de los hombres.

• Producto: Diseños creados desde una perspectiva de necesidad y deseo femenino: Pantalones, vestidos de talle largo, faldas plisadas, uso de perlas, etc:

CONCEPTO DE SIMPLEZA Y ELEGANCIA: El icónico little black dress.

• Credibilidad: Historia del perfume Chanel #5. Vogue nombró a Chanel, la casa de moda más importante del mundo.

2.- DONALD TRUMP

• Mercado: Clase media y media baja relacionados a la manufactura Americana, llamados “clase blanca trabajadora” que se siente abandonada por los cambios macroeconómicos de las últimas décadas y que han sido golpeados por la pobreza y el consumo de drogas.

• Producto: Un personaje que cuestiona el Status Quo, que cumple su palabra y que “Makes America Great Again”.

• Credibilidad: Sus libros originales, el licenciamiento de su nombre y su aparición en todo tipo de comerciales y en The Apprentice.