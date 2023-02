¿Qué te impide tener un “año extraordinario”?

Juan Alberto González, CEO y Cofundador de Irradiate More. Fue Presidente para México y Director

➔ ¿Cuáles son los tres grandes descarriladores para nuestras metas?

a) Descarrilador #1: Tus malos pensamientos.

● Significa ahogarte en la negatividad, en el pesimismo, el miedo y la ansiedad.

● Si no aprendes a controlar tus pensamientos, esto te va a descarrilar.

● Una de las cosas que más estamos observando en este momento es que la gente tiene sueños, y tiene metas, pero no está teniendo la capacidad de ser feliz en el aquí y el ahora, porque se la vive con ansiedad, tratando de controlar lo que va a pasar en el futuro.

b) Descarrilador #2: Tus malas relaciones.

● Si eres una persona que se la vive promoviendo la división en lugar de la unidad.

● Si eres una persona que anda por la vida con este índice de superioridad, yo soy mejor que tú arrasando gente.

● Ignorar o dar por hecho a la gente, es una de las cosas más horribles cuando entra alguien y no los saludas cuando entre tu pareja y te haces a un lado.

c) Descarrilador #3: Tus malos hábitos.

● En nuestras diferentes interacciones con personas de todas las industrias, roles, edades y profesiones, estamos observando tres malos hábitos:

○ Sobre compromiso: Cuando me comprometo a todo, pero no puedo con todo. No sé decir que no.

○ Procrastinación: Esta es una excelente estrategia de corto plazo para evitar el dolor y una excelente estrategia de largo plazo para ser miserable. Puede evitar posponer a no tomar acción en tu vida.

○ Burnout/Fatiga extrema: El más preocupante, seguimos sin entender que esto es un mal hábito o es una consecuencia de malos hábitos. Está paralizando organizaciones y países.

Detrás del burnout hay malos hábitos y es increíble que hoy más del 75% de las personas en las organizaciones en México y en el mundo, padecen de síntomas graves de estrés, ansiedad, de burnout.

➔ ¿Cómo convertirte en una persona a prueba de burnout?

#1 Tomar consciencia ¿Estoy SOBREviviendo o SUPERviviendo?

● Primero entendamos la relación entre el rendimiento de una persona y la presión que ejerce su entorno.

● La ley de Yerkes-Dodson es una ley psicológica que dice que un nivel determinado de presión puede producir un incremento del rendimiento, pero solo hasta un punto en el que este empezaría a decaer, es decir, la presión tiene un efecto positivo en nosotros.... pero cuando es demasiada el efecto comienza a ser negativo.

● Aquí hay 4 zonas en las que típicamente nos movemos, hablemos de cada una y evaluemos en cuál de ellas te encuentras tú en este momento. (Descarga del ejercicio para cuentahabientes www.irradiatemore.com/cuentahabientesfatiga)

Zona 01: “Modo Activado”

● Baja presión/Bajo rendimiento.

● No tengo fechas límite, camino sin prisa.

● Sentimiento: “Todo está avanzando poco a poco”.

Zona 02: “Modo Flow” (esta es la zona de SUPERvivencia – todos queremos estar aquí).

● Aumenta presión/Aumenta rendimiento.

● Estoy enganchado, emocionado, fluyendo, optimizando”

● Sentimiento: “Me siento super productivo”.

Zona 03: “Modo Distraído” (empieza la zona de SOBREvivencia)

● Aumenta presión/Baja rendimiento.

● Comienzo a generar ansiedad, estoy frustrado, el estrés me desenfoca.

● Sentimiento: “Aguantando”

Zona 04: “Modo Apagado”

● Aumenta presión/No hay rendimiento.

● Estoy abrumado, rebasado, sin ganas, sin ideas, sin energía.

● Sentimiento: “Con la soga en el cuello”

➔ ¿Cómo me mantengo más tiempo en una zona 02, en una zona de SUPERvivencia?

● Hábitos diarios

1. Trabaja en tu mentalidad en las mañanas vía un diario.

2. Revisión de tus prioridades por la mañana.

3. Agendar tiempos bloques.

4. Hacer descansos cada 50 minutos.

5. MEDD: Meditar, ejercicio, dieta y dormir.

6. Impacta a 5 personas de manera positiva cada día.

● Hábitos semanales

1. Revisión de las áreas de tu vida cada semana – preferencia los domingos. (salud, amor, familia, amigos, tus emociones, finanzas, experiencias, tu misión, tu espiritualidad, tu aprendizaje).

2. Reunión de planeación semanal cada lunes.

3. Crear una lista de lo que debes terminar para el viernes antes de las 5 de la tarde.

4. Agenda una cita: con tu pareja, amigo, familiar, hijos.

5. Pide apoyo: un amigo, un mentor, un coach.

6. Fines de semana FLEXIBLES.

● Hábitos mensuales

1. Revisión de tu vida – una vez al mes.

2. Diario mensual: agradecimientos, aprendizajes, decisiones importantes, áreas de enfoque.

3. Revisitar tus metas para el mes: dibujar un mapa de batalla en tu oficina o casa (pizarrón con los hitos más importantes del mes).

4. Llama a 5 amigos el primer día del mes.

