Recap los Oscars 2023

En entrevista con Martha Debayle en W, Álvaro Cueva, periodista y crítico de TV. Columnista en Milenio Diario. Conductor en Milenio Televisión, Canal 22, El Once y N+Media.

TW: @AlvaroCueva // IG: @alvarocuevatv

● En la historia de los Oscares, el mayor premiado ha sido Walt Disney, con 22 Oscars de un total de 59 nominaciones. Además, recibió otros cuatro premios honoríficos, lo que lo convierte en la persona que más galardones de la Academia de Hollywood.

● Le sigue el director artístico Cedric Gibbons, quien logró 11 Oscars y a quien se le atribuye el diseño de la “famosa estatuilla dorada”.

● La estatuilla del Oscar tiene un precio de US$1. Esto se debe a que desde 1950 los ganadores del premio deben firmar un contrato que les prohíbe vender la estatuilla sin antes ofrecérsela a la AMPAS (Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas) por US$1.

● La primera transmisión televisada de los Oscar la hizo en blanco y negro el 19 de marzo de 1953 la cadena NBC.

● Las películas con más premios son: "Ben-Hur" (1959), Titanic (1997) y "El Señor de los Anillos: el Retorno del Rey" (2003), recibieron 11 galardones cada una.

● Si bien Meryl Streep, con 19 nominaciones, tiene el récord en cuanto al número de nominaciones a los Oscar, la actriz que más Oscar ha ganado en la historia es Katharine Hepburn.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos entregó este domingo los Oscar a lo más destacado del cine en el último año y Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo") se convirtió en la gran ganadora de la noche.

• El filme dirigido por Daniel Kwan y Daniel Scheinert obtuvo siete premios de las 11 nominaciones que había tenido, incluyendo mejor película, dirección, actriz principal y actriz y actor de reparto.

Le siguió Im Westen nichts Neues ("Sin novedad en el frente") con cuatro de las nueve estatuillas por las que competía, incluyendo mejor filme internacional.

Esta película ya había ganado el Oscar a mejor film en 1930, con la adaptación de la novela de Erich Maria Remarque.

El mexicano Guillermo del Toro abrió la noche con el triunfo de "Pinocho" en la categoría de mejor película de animación.

Los ganadores

• Mejor película: Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

• Mejor dirección: Daniel Kwan, Daniel Scheinert - Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

• Mejor actriz: Michelle Yeoh - Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

• Mejor actor: Brendan Fraser - The Whale ("La ballena")

• Mejor actriz de reparto: Jamie Lee Curtis - Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

• Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan - Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

• Mejor edición: Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

• Mejor guion original: Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

• Mejor guion adaptado: Women Talking ("Ellas hablan")

Guillermo del Toro ganó su tercer Oscar en la categoría de Mejor película de animación por "Pinocho" / Getty images

• Mejor película internacional: Im Westen nichts Neues ("Sin novedad en el frente") - Alemania

• Mejor fotografía: Im Westen nichts Neues ("Sin novedad en el frente")

• Mejor banda sonora: Im Westen nichts Neues ("Sin novedad en el frente")

• Mejor película de animación: Guillermo del Toro's Pinocchio ("Pinocho")

• Mejor canción original: Naatu Naatu - RRR

• Mejor diseño de producción: Im Westen nichts Neues ("Sin novedad en el frente")

• Mejor maquillaje y peluquería: The Whale ("La ballena")

• Mejor vestuario: Black Panther: Wakanda Forever ("Pantera negra: Wakanda por siempre")

• Mejores efectos visuales: Avatar: The Way of Water ("Avatar: el camino del agua")

• Mejor sonido: Top Gun: Maverick

• Mejor largometraje documental: Navalny

• Mejor corto de ficción: An Irish Goodbye

• Mejor corto documental: The Elephant Whisperers

• Mejor corto animado: The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse ("El niño, el topo, el zorro y el caballo")

Dos premios altamente esperados

• Había gran expectativa en la previa por las categorías a mejor actriz y actor de reparto por las interpretaciones de Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan en Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo").

• Jamie Lee Curtis, con una larga trayectoria en Hollywood, obtuvo por primera vez el premio otorgado por la Academia por su papel como Deirdre Beaubeirdre en el filme con mayor cantidad de nominaciones.

Curtis les agradeció a los "cientos" de personas que trabajaron en la película y que, según dijo, ganaban junto a ella.

• A los 90 años, John Williams es el nominado de mayor edad en la historia de los Oscar.

El compositor reconocido por escribir la música en "Los Fabelman", sobrepasa a la directora Agnès Varda, que tenía 89 años cuando la nominaron en 2018. (Williams cumplió 91 años después del anuncio de las nominaciones).

A lo largo de toda su carrera, Williams ha acumulado 53 nominaciones al Oscar, lo que lo convierte en la persona viva con más nominaciones, y apenas a seis de Walt Disney que ostenta el récord con 59.

La red Carpet

Rihanna en Alaia

Lady Gaga en Atelier Versace

Cate Blanchett en Louis Vuitton

Janelle Monae en Vera Wang

Salma Hayek Pinault en Gucci

Andrew Garfield en Fendi

Michelle Yeoh en Dior Haute Couture

Nicole Kidman en Armani Prive

Austin Butler en Saint Laurent

Jessica Chastain en Gucci

Ana de Armas en Louis Vuitton

Steven Spielberg en Gucci

Cara Delevigne en Elie Saab

Halle Berry con un vestido de Tamara Ralph.

Emily Blunt con un vestido blanco con mangas, cortesía de Valentino.

Angela Bassett con un espectacular vestido morado de Moschino.

Jennifer Connelly con un vestido de Louis Vuitton.

Eva Longoria en un vestido de tendencia naked firmado por Zuhair Murad Alta

Julia Louis-Dreyfus con un vestido de Lanvin.

Sandra Oh con un vestido en tono mostaza firmado por Giambattista Valli

Malala Yousafzai La activista brilló con un vestido de lentejuelas de Ralph Lauren.

Harvey Guillen - Con un traje de Christian Siriano y zapatos de Christian Louboutin.

Questlove Con su divertida y siempre acertada elección de zuecos cómodos, como ha ocurrido desde hace algunos años para esta premiación.

Jamie Lee Curtis - en Dolce & Gabbana.

Brendan Fraser – en un tuxedo de Giorgio Armani.

Ava DuVernay - con un vestido de Louis Vuitton.

Melissa McCarthy - Con un llamativo vestido rojo.