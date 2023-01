And the nominates are...

La 95ª edición de los premios de la Academia de Hollywood se celebrará el domingo 12 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles y será presentado por Jimmy Kimmel.

En la historia de los Oscares, el mayor premiado ha sido Walt Disney, con 22 Oscars de un total de 59 nominaciones. Además, recibió otros cuatro premios honoríficos, lo que lo convierte en la persona que más galardones de la Academia de Hollywood.

Le sigue el director artístico Cedric Gibbons, quien logró 11 Oscars y a quien se le atribuye el diseño de la “famosa estatuilla dorada”.

La estatuilla del Oscar tiene un precio de US$1. Esto se debe a que desde 1950 los ganadores del premio deben firmar un contrato que les prohíbe vender la estatuilla sin antes ofrecérsela a la AMPAS (Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas) por US$1.

La primera transmisión televisada de los Oscar la hizo en blanco y negro el 19 de marzo de 1953 la cadena NBC.

La ceremonia de los premios se llevó a cabo de forma simultánea desde el Teatro RKO Pantages de Hollywood, en Los Ángeles, y el Teatro Internacional NBC en Manhattan, en Nueva York.

En los 86 años de historia de los Oscar tan sólo dos intérpretes han ganado la estatuilla después de morir:

En 1976 el actor británico Peter Finch ganó el galardón al mejor actor por la película "Network" o "Poder que mata".

Tres décadas después el australiano Heath Ledger, obtuvo el premio al mejor secundario por su papel en la cinta "Batman: el caballero de la noche".

Las películas con más premios son: "Ben-Hur" (1959), Titanic (1997) y "El Señor de los Anillos: el Retorno del Rey" (2003), recibieron 11 galardones cada una.

El compositor Oscar Hammerstein II se convirtió en 1942 en la primera persona llamada Oscar en llevarse un Oscar.

Si bien Meryl Streep, con 19 nominaciones, tiene el récord en cuanto al número de nominaciones a los Oscar, la actriz que más Oscar ha ganado en la historia es Katharine Hepburn.

Las más nominadas del 2023:

“Everything Everywhere All at Once”, de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, lidera la lista con 11 nominaciones.

Las otras películas que han entrado en más categorías han sido “Almas en pena de Inisherin”, de Martin McDonagh, y “Sin novedad en el frente”, de Edward Berger, con 9 candidaturas ambas; y “Elvis”, de Baz Luhrmann, con 8.

Las nominadas:

Mejor película

Sin novedad en el frente

Avatar: el sentido del agua

Almas en pena de Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

Tár

Top Gun: Maverick

El triángulo de la tristeza

Ellas hablan

Mejor dirección

Martin McDonagh, por Almas en pena de Inisherin

Daniel Kwan y Daniel Scheinert, por Todo a la vez en todas partes

Steven Spielberg, por Los Fabelman

Todd Field, por Tár

Ruben Östlund, por El triángulo de la tristeza.

Mejor actor

Austin Butler, por Elvis

Colin Farrell, por Almas en pena de Inisherin

Brendan Fraser, por La ballena

Paul Mescal, por Aftersun

Bill Nighy, por Living

Mejor actriz

Cate Blanchett, por Tár

Ana de Armas, por Blonde

Andrea Riseborough, por To Leslie

Michelle Williams, por Los Fabelman

Michelle Yeoh, por Todo a la vez en todas partes.

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson, por Almas en pena de Inisherin

Brian Tyree Henry, por Causeway

Judd Hirsch, por Los Fabelman

Barry Keoghan, por Almas en pena de Inisherin

Ke Huy Quan, por Todo a la vez en todas partes

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett, por Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau, por La ballena

Kerry Condon, por Almas en pena de Inisherin

Jamie Lee Curtis, por Todo a la vez en todas partes

Stephanie Hsu, por Todo a la vez en todas partes

Mejor largometraje de animación

Pinocho de Guillermo del Toro

Marcel The Shell With Shoes On

El Gato con Botas: el último deseo

The Sea Beast

Red

Mejor corto de animación

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My year of Dicks

An Ostrich Told me the World is Fake and I Think I Believe it

Mejor diseño de vestuario

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Todo a la vez en todas partes

El viaje a París de la señora Harris

Mejor corto de ficción

An Irish Goodbye

Ivalu

Le pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Mejor maquillaje y peluquería

Sin novedad en el frente

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

La ballena

Mejor banda sonora

Volker Bertelmann, por Sin novedad en el frente

Justin Hurwitz, por Babylon

Carter Burwell, por Almas en pena de Inisherin

Son Lux, por Todo a la vez en todas partes

John Williams, por Los Fabelman

Mejor sonido

Sin novedad en el frente

Avatar: el sentido del agua

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Mejor guion adaptado

Sin novedad en el frente, de Edward Berger, Lesley Paterson y Ian Stokell

Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion, de Rian Johnson

Living, de Kazuo Ishiguro

Top Gun: Maverick, de Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie

Ellas hablan, de Sarah Polley

Mejor guion original

Almas en pena de Inisherin, de Martin McDonagh

Todo a la vez en todas partes, de Dan Kwan, Daniel Scheinert

Los Fabelman, de Steven Spielberg, Tony Kushner

Tár, de Todd Field

El triángulo de la tristeza, de Ruben Östlund

Mejor fotografía

Sin novedad en el frente

Bardo

Elvis

Empire of Light

Tár

Mejor largometraje documental

All that breathes

All the beauty and the bloodshed

Fire of love

A house made of splinters

Navalny

Mejor corto documental

The Elephant Whisperers

Haulout

How Do You Measure a Year?

The Marta Mitchell Effect

Stranger at the Gate

Mejor montaje

Almas en pena de Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Tár

Top Gun: Maverick

Mejor película internacional

Sin novedad en el frente (Alemania)

Argentina, 1985 (Argentina)

Close (Bélgica)

EO (Polonia)

The Quiet Girl (Irlanda)

Mejor canción

Applause, en Tell It like a Woman. Música y letra de Diane Warren

Hold my Hand, en Top Gun: Maverick. Música y letra de Lady Gaga y BloodPop

Lift me Up, en Black Panther: Wakanda Forever. Música de Tems, Rihanna, Ryan Coogler y Ludwig Goransson. Letra de Tems y Ryan Coogler

Naatu Naatu, en RRR. Música de M. M. Keeravaani. Letra de Chandrabose

This is a Life, en Todo a la vez en todas partes. Música de Ryan Lott, David Byrne y Mitski; Letra de Ryan Lott y David Byrne

Mejor diseño de producción

Sin novedad en el frente

Avatar: el sentido del agua

Babylon

Elvis

Los Fabelman

Mejores efectos visuales

Sin novedad en el frente

Avatar: el sentido del agua

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick