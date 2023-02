Grammy 65: ¿Quiénes triunfaron?

➔ Sobre los Grammy:

● Ayer fueron los premios Grammy #65 que celebran las composiciones y grabaciones musicales producidas entre octubre de 2021 y septiembre de 2022.

● El evento fue en la arena Crypto de Los Ángeles (el año pasado fueron en Las Vegas).

● Al recibir el tercer premio de los nueve a los que fue nominada, Beyonce hizo historia: se convirtió en la artista más premiada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, y ahora suma 32 grammys.

● Bad Bunny no ganó el premio al mejor álbum por "Un verano sin ti" pero fue la primera canción en español nominada en la categoría.

● La lista de nominados fue dada a conocer en noviembre pasado, siendo Beyoncé (9), Kendrick Lamar (8), Adele (7) y Harry Styles (6) y los artistas con más presencia en las diferentes categorías.

● ¿Quién condujo? El comediante sudafricano Trevor Noah, conocido por su participación en‘The Daily Show’.

➔ ¿Cómo eligen a los nominados y ganadores?

● El primer paso lo dan las disqueras, quienes mandan videos y grabaciones a la Academia de Grabación de lo que consideran digno de reconocimiento. En segundo lugar, más de 300 expertos se reúnen para checar que las propuestas cumplan con ciertos requisitos y así puedan ubicarlas en la categoría correcta.

● Después envían las propuestas de nominación a los miembros con derecho a voto de la Academia de Grabación. Ellos deciden quién sí y quién no entra a los Premios Grammy basándose en sus conocimientos.

● Se hace la votación y al final, una firma contable independiente suma los votos y así tenemos a los ganadores de los Premios Grammy.

➔ Sobre La arena Crypto

● Antes era conocido como el famoso Staples Center pero, en plena víspera de Navidad del 2021, cambió luego de que Crypto.com —una empresa de criptomonedas— comprara los derechos de nombre de la arena por 20 años.

● Además de ser sede de los Premios Grammy en Los Ángeles, también es casa de dos equipos de la NBA: Lakers y Clippers —de los últimos es temporalmente, hasta que tengan lista la suya—, los L.A. Kings de la Liga Nacional de Hockey y las Sparks de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino.

● U2, Justin Bieberm, Justin Timberlake, Taylor Swift, Ariana Grande, Shakira y hasta Jenni Rivera también han pisado su escenario con un público de 20 mil personas, aproximadamente.

● El funeral público de Michael Jackson se organizó ahí en el 2009.

➔ Sobre la estatuilla:

● El trofeo en forma de gramófono dorado es el máximo galardón que todo músico desea.

● John Billings, el “hombre Grammy”, lleva 40 años fabricándolo con sus propias manos en su taller ubicado en Colorado, EE.UU.

● Está hecho de una “alineación” de zinc pulida varias veces hasta que agarra forma y brillo; el toque final se lo da el baño en chapa de oro.

● Pesa cerca de dos kilos y medio.

➔ Las novedades de los Premios Grammy 2023

● Este año se añaden nuevas categorías: Premiarán la mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos, la mejor interpretación de música alternativa, mejor interpretación americana, mejor álbum de poesía de palabras habladas, mejor canción para el cambio social y compositor del año, no clásico.

➔ Actuaciones de artistas durante la ceremonia:

● Bad Bunny, Harry Styles, Sam Smith, Lizzo, Kim Petras, Brandi Carlile, Luke Combs, Mary J. Blige y Steve Lacy fueron los encargados de cantar en los Premios Grammy 2023.

➔ Lista de ganadores:

● Álbum del año: Harry's House - Harry Styles

● Grabación del año: About Damn Time - Lizzo

● Canción del año: Just Like That - Bonnie Raitt

● Artista revelación: Samara Joy

● Mejor grabación dance/electrónica: Break My Soul - Beyoncé

● Mejor canción R&B: Cuff It - Beyoncé, Denisia "Blu June" Andrews, Mary Christine Brockert, Brittany "Chi" Coney, Terius "The-Dream", Gesteelde-Diamant, Morten Ristorp, Nile Rodgers y Raphael Saadiq

● Mejor álbum dance/electronica: Reinassance - Beyoncé

● Mejor actuación R&B tradicional: Plastic Off The Sofa - Beyoncé

● Mejor álbum de música urbana: "Un verano sin ti" - Bad Bunny

● Mejor álbum pop vocal: Harry's House - Harry Styles

● Mejor actuación pop en solitario:Easy on Me - Adele

● Mejor álbum rap: Mr. Morale & The Big Steppers - Kendrick Lamar

● Mejor actuación rap: The Heart Part 5 - Kendrick Lamar

● Mejor actuación de duo/grupo pop: Unholy - Sam Smith y Kim Petras

● Mejor álbumMejor audiolibro o grabación narrada: Finding Me - Viola Davis

● Mejor actuación música alternativa: Chaise Longue - Wet Leg

● Mejor álbum R&B: Black Radio III - Robert Glasper

● Mejor actuación R&B: Hrs & Hrs - Muni Long

● Mejor actuación rap melódico: Wait For You - Future, Drake y Tems

● Compositor del año, no clásico: Tobias Jesso Jr.

● Productor del año, no clásico: Jack Antonoff

● Mejor remix, no clásico: About Damn Time (Purple Disco Machine Remix) - Lizzo

● Mejor álbum country: A Beautiful Time - Willie Nelson

● Mejor actuación country en solitario: Live Forever - Willie Nelson

● Mejor actuación country duo/grupal: Never Wanted To Be That Girl Carly - Pearce y Ashley McBryde

● Mejor canción country: Til You Can't - Cody Johnson

● Mejor actuación de americana: Made Up Mind - Bonnie Raitt

● Mejor álbum folk: Revealer - Madison Cunningham

● Mejor álbum de música de raíces regionales: Live At The 2022 New Orleans Jazz & Heritage Festival - Ranky Tanky

● Mejor álbum rock, urbano o alternativo latino: "Motomami" - Rosalía

● Mejor álbum de pop latino: "Pasieros" - Rubén Blades y Boca Livre

● Mejor álbum pop tradicional vocal: Higher - Michael Bublé

● Mejor álbum rock: Patient Number 9- Ozzy Osbourne

● Mejor actuación rock: Broken Horses - Brandi Carlile

● Mejor canción rock: Broken Horses - Brandi Carlile

● Mejor álbum new age: Mystic Mirror - White Sun Music

● Mejor álbum de música global: Sakura - Masa Takumi

● Mejor actuación de música global: Bayethe - Wouter Kellerman, Zakes Bantwini y Nomcebo Zikode

● Mejor solo de jazz improvisado: Endangered Species - Wayne Shorter y Leo Genovese

● Mejor álbum de jazz vocal: Linger Awhile - Samara Joy

● Mejor álbum de jazz instrumental: New Standards Vol. 1 - TerriLyne Carrington, Kris Davis, Linda May Han Oh, Nicholas Payton y Matthew Stevens

● Mejor álbum de un conjunto grande de jazz: Generation Gap Jazz Orchestra - Steven Feikfe, Bijon Watson

● Mejor actuación/canción de música cristiana contemporánea: Fear Is Not My Future - Maverick City Music & Kirk Franklin (Kirk Franklin, Nicole Hannel, Jonathan Jay, Brandon Lake y Hannah Shackelford)

● Mejor álbum gospel: One Deluxe - Maverick City Music y Kirk Franklin

● Mejor álbum de raíces gospel: The Urban Hymnal - Banda de marcha de la Universidad Estatal de Tennessee

● Mejor canción de raíces estadounidenses: Stompin' Around - Aaron Neville y The Dirty Dozen Brass Band

● Mejor álbum de bluegrass: Crooked Tree - Molly Tuttle y Golden Highway

● Mejor álbum de blues tradicional: Get On board - Taj Mahal y Ry Cooder

● Mejor video musical: All Too Well: The Short Film - Taylor Swift, directora; Saul Germaine, productor

● Mejor filme musical: Jazz Fest: A New Orleans Story - artistas varios; Frank Marshall y Ryan Suffern, directores del video; Frank Marshall, Sean Stuart y Ryan Suffern, productores

● Mejor álbum de comedia: The Closer - Dave Chappelle

● Mejor álbum de teatro musical: Into The Woods (2022 Broadway Cast Recording) - Sara Bareilles, Brian d'Arcy James, Patina Miller y Phillipa Soo, vocalistas principales; Rob Berman y Sean Patrick Flahaven, productores (Stephen Sondheim, compositor) (2022 Broadway Cast)

● Mejor banda sonora para medios visuales: "Encanto" - Germaine Franco

● Mejor canción escrita para medios visuales: "No se habla de Bruno", de "Encanto" - Lil-Manuel Miranda, compositor

● Mejor banda sonora para videojuegos u otros medios interactivos:Assassin's Creed Valhalla:

Dawn Of Ragnarök - Stephanie Economou

● Mejor álbum de audio inmersivo: Divine Tides - Eric Schilling, Ricky Kej y Steward Copeland

● Mejor diseño de álbum, no clásico: Harry's House - Jeremy Hatcher

● Mejor paquete de grabación: Beginningless Beginning - Chun-Tien Hsia y Qing-Yang Xiao

● Mejor composición de música clásica contemporánea: Puts: Contact - Kevin Puts, compositor:

Xian Zhang (Time for Three & The Philadelphia Orchestra)

● Mejor actuación de orquesta: Florence Price, Jessie Montgomery, Valerie Coleman - conductor:

Michael Repper (New York Youth Symphony)

● Mejor grabación de ópera: Blanchard: Fire Shut Up In My Bones - Yannick Nézet-Séguin, conductor; Angel Blue, Will Liverman, Latonia Moore y Walter Russell III; David Frost, productor (The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus)

● Mejor actuación coral: Born - Donald Nally, Dominic German, Maren Montalbano, Rebecca Myers y James Reese

● Mejor álbum instrumental contemporáneo: Empire Central - Snarky Puppy

● Mejor composición instrumental: Refuge - Geoffrey Keezer

● Mejores arreglos, instrumentos y voz: Songbird (versión orquestal) - Vince Mendoza y Christine McVie (arreglista)

● Mejores arreglos intrumentales o a capella: Scrapple From The Apple - John Beasley (Magnus Lingdren, John Beasley y The SWR Big Band ft. Martin Aeur)

● Mejores notas de un álbum: Yankee Hotel Foxtrot (edición de superlujo 20 aniversario) - Bob Mehr

● Mejor álbum histórico: Yankee Hotel Foxtrot (edición de superlujo 20 aniversario) - Bob Mehr

● Mejor álbum de poesía hablada: The Poet Who Sat By The Door - J. Ivy

➔ Los vestidos del Red Carpet más comentados: (Tenemos fotos)

● Taylor Swift: Conjunto dos piezas en azul con pedrería de Roberto Cavalli.

● Paris Hilton: Con pelo extra largo y un 'knot top', usó un vestido de lamé plateado de Celine.

● Beyoncé: Llegó una hora y media tarde a los premios, con un vestido Gucci con falda asimétrica plateada y corpiño nude.

● Adele: Estuvo nominada a 7 categorías y no posó para la alfombra roja, pero pudimos ver su vestido de terciopelo de Louis Vuitton cuando recogió su premio a la categoría de 'Mejor interpretación solista pop'.

● Cardi B: Vestido azul de Gaurav Gupta.

● Lizzo: Dolce & Gabbana con una capa bordada de flores (con la que quiso hacer un guiño al último éxito musical de Miley Cyrus) que escondía un look con corpiño en color naranja.

● Harry Styles: Usó un mono de Egonlab cubierto con cristales de Swarovski.

● Doja Cat: Fue de las primeras en posar en la alfombra roja con un Atelier Versace en látex negro.

● Trevor Noah: Traje blanco y negro de Gucci

● Steve Lacy: Traje negro de Saint Laurent