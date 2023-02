Señales de que eres una persona madura

➔ Los 12 puntos que indican madurez en una persona de acuerdo al “New York Style Guide”

1. No disfrutas del drama:

“Te conviertes en lo que te rodea”. Si una persona se rodea de felicidad, felicidad es lo que el universo le ofrecerá a cambio. Por el contrario, si se rodea de drama, su vida será caótica, como es de esperar. Alguien maduro evita este lío absteniéndose del drama y ordenando tu vida.

2. Sabes que la belleza material y física es temporal:

Sabes que todas las cosas materiales desaparecerán. En pocos años la juventud se habrá ido. Entiendes que no es más que el carácter, la personalidad, las experiencias y el karma de la persona lo que se quedará. Entonces, no te aferres a cosas materialistas y disfruta los regalos de la vida.

3. Respetas todas las opiniones:

Sabes que nadie está realmente equivocado, es su punto de vista el que es diferente al tuyo. Una persona piensa que casarse es el último paso para establecerse en la vida, la otra piensa que el matrimonio es una elección y que no es obligatorio casarse. ¿Adivina quién tiene razón? Ambos. Entiendes el hecho de que las personas tienen opiniones diferentes y que la que no coincide contigo no está necesariamente equivocada. De esta manera, te ahorras una gran cantidad de drama innecesario en tu vida y también te ganas el respeto de los demás.

Respetas todas las opiniones / Getty images

4. Estás a cargo de tus emociones:

O controlamos nuestras emociones o nuestras emociones nos controlan a nosotros. Eres lo suficientemente sabio como para entender esto y no elegir lo último. Entiendes completamente que la clave de tu felicidad está completamente en tus manos y solo tú decides tus emociones. Bajo ninguna circunstancia, no dejes que otros invadan la paz de tu mente.

5. No crees en el apego emocional:

“Nada dura para siempre”. Ni las cosas que compraste el verano pasado ni la amistad de la que hoy te sientes orgulloso. E incluso si lo hacen, no será lo mismo después de unos años. Lo que más duele es cuando las personas que esperabas que fueran las mismas para siempre ya no son como solían ser. Sabes que los humanos están obligados a cambiar, así que estás preparado para ello. Por eso eres indiferente cuando la gente te deja.

6. No discriminas a las personas:

Ya sea por raza, creencias, nacionalidad, religión, sexo o estado financiero, la discriminación es muy inmadura e ignorante. Nacer en un determinado país, color o género está más allá del control del individuo. Estas cosas no definen a la persona. Crees que todos los humanos son iguales y su propia personalidad y karma los hace diferentes. Discriminar por estos motivos te parece irrelevante.

7. No tienes expectativas de los demás:

La expectativa es el mayor enemigo de la felicidad humana. Cuanto más esperas de la gente, más dolor estás invitando a tu propia vida, ya sea la expectativa de algo materialista o apoyo emocional. Entiendes que es tu lucha y solo tú tienes que defenderte. Esperar que los demás hablen por ti, que estén allí toda la vida o que sean tu proveedor es muy inmaduro y solo causará dolor a largo plazo.

8. No tienes remordimientos:

Solo lecciones. Lo hecho, hecho está. No hay forma de volver atrás y reescribir todo. Todo lo que somos hoy se debe a los errores que cometimos en el pasado. Ves el pasado como un mentor y todo lo que pasó como una lección. Eso es lo que te hace más maduro que los demás.

9. Estás en paz con tu pasado:

Esto no es tan diferente al punto anterior. Sabes la importancia del presente y lo necesario que es vivirlo. Vivir en el pasado o en el futuro solo arruinará tu hoy y te dejará “afligido” a largo plazo. Vives tu vida al máximo.

Estar en paz con tu pasado para disfrutar el presente / Getty images

10. No envidias a los demás:

Nadie obtiene lo mejor de ambos mundos. Es como el Ying-yan, donde hay luz, hay sombra. Si alguien tiene algo que tú no tienes, prefieres creer en contar tus bendiciones que desperdiciar tu energía envidiando a los demás. Eres muy consciente del hecho de que las redes sociales no son reales y la gente finge tenerlo todo. La mayoría de las personas que tienen miles de seguidores y una vida lujosa en las redes sociales se sienten solas en la vida real. Sabes que compararte con los demás o con sus publicaciones de Instagram es absurdo.

11. Las redes sociales ya no te atraen:

Como dijimos en el punto anterior, las redes sociales no son reales. Crees en vivir la vida en el verdadero sentido y crear recuerdos para ti mismo. Mostrar todo lo que comes y todos los lugares en los que has estado no es lo tuyo. El hecho de que las redes sociales te parezcan infantiles demuestra que eres emocionalmente maduro.

12. Todavía crees en la humanidad, la bondad, el amor y la edificación mutua:

Incluso después de conocer la dura realidad del mundo y cómo funcionan las cosas, todavía crees que las cosas que debemos difundir son el amor y la bondad. Todo el mundo está luchando en su propia lucha al igual que tú. Entonces, en lugar de juzgar a los demás, cree en ayudarlos a crecer o no impedir que alcancen sus sueños por hacer lo mínimo.