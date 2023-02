La Asociación Nacional de Productores de Maíz de Estados Unidos, una de las de mayor presencia en ese país, hizo un llamado al presidente Joe Biden para activar el mecanismo de solución de controversias bajo el T-MEC en contra de México, ya que el nuevo decreto del gobierno mexicano sobre las importaciones de maíz transgénico continúa limitando las exportaciones de ese país. De acuerdo con el diputado del PRI, Idelfonso Guajardo, como cualquier controversia, aunque no han solicitado formalmente un panel, ya dijeron que el decreto es inaceptable.

“Jugar con esto es peligroso porque uno de los elementos del tratado, es que con argumentos científicos se debe probar que la prohibición de importación o exportación de cualquier producto causa daños en la salud. Alguien no hizo su chamba y no le explicó al presidente que meterse con el maíz es doblemente peligroso en materia política, que meterse con la energía. Hacia el 2024 no hay forma de que nos dejen pasar este intento de engaño porque además el decreto es totalmente incongruente porque permite maíz amarillo para muchas cosas pero no para hacer masa y producir tortillas. Comerlo directa e indirectamente afecta, entonces está mal. Lo que sucederá es un encarecimiento de precios en México, nos estamos dando un balazo en el pie”, explicó.

Finalmente, declaró que una de las cosas que es más fuerte es justamente la protección de la salud y en términos reales, todo lo que consumimos tiene transformación genética, todo son transformaciones genéticas originales pero a nivel mundial no hay evidencia de impactos sobre la salud en el consumo de semillas genéticamente modificadas.