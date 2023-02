Hay más de 11 millones de recetas no surtidas: Colectivo Cero Desabasto

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que el problema de desabasto de medicamentos se encuentra resuelto para este año y para 2024, el coordinador del Colectivo Cero Desabasto, integrado por más de 100 ONG’s, Andrés Castañeda Prado, expuso que los datos que existen es que si bien en 2022 reflejan una mejoría importante respecto al 2021, que fue un año trágico en cuanto al acceso a medicamentos, no se puede hablar ahora de un problema resuelto porque eso significa que no hay nada más que hacer y hay mucho aún que hacer.

“Lo sabemos por varias fuentes a las que se reporta el desabasto. Del IMSS ordinario ya tenemos datos de que hay más de 11 millones de recetas no surtidas hasta octubre del año pasado, falta sumar las de los últimos meses. En 2021 tuvimos al cierre más de 22 millones de recetas no surtidas, entonces en comparación sí hay mejora pero no es un problema resuelto, estamos lejos de eso. Esto nos invita a pensar que no se está haciendo lo debido porque es un nivel de surtimiento de entre 72 y 77 por ciento, que está muy por debajo de los niveles del IMSS o del IMSS Bienestar y hablamos de personas que se atienden ahí porque no tienen recursos para hacerlo en otro lugar”, concluyó en su declaración.