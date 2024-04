Max Cortázar denuncia espionaje en casa de campaña de Xóchitl Gálvez

“Algo que está circulando y denunciamos hoy, encontramos unos espías en la casa de campaña, no se si la candidata Sheinbaum, nos encontramos a la gente tomando fotos de vehículos, cuando se vieron sorprendidos corrieron a su carro, pero no se pudieron ir porque traían araña. Comúnmente tenemos medios de comunicación, pero estos no eran medios, se pidió se identificarán, se encerraron en el carro, nos enteramos porque gente nos avisó.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el vicecoordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez, Max Cortázar, acusó que han sido víctimas de espionaje en la casa de campaña de la candidata a la Presidencia de la coalición Fuera y Corazón por México.

Cortázar aseguró que en Primer Debate hubo errores de la producción, pero en el Segundo se llegó a un consenso con la Comisión de Debates para cambiar el formato, tendrán treinta segundos para presentarse, en la primera pregunta contarán con un minuto para explicar y los moderadores no podrán interrumpir, sólo en ciertos momentos establecidos.

El vicecoordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez señaló que hay muchas cosas en México que no han funcionado, principalmente en materia de salud, “se tiene que dar un giro en contraste a lo que plantea Sheinbaum, habrá propuesta y contraste de lo que se ha vivido en los últimos 6 años”, concluyó.