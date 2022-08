Las labores de rescate en la mina “El Pinabete” en Coahuila continúan ahora con ayuda internacional. Sin embargo, las familias de los 10 mineros atrapados aseguran que la acción ante este evento ha dejado mucho que desear, entre ellas, Carolina Álvarez, esposa de Jorge Luis Martínez Valadez, uno de los 10 mineros, dijo que se están tardando demasiado desde mi punto de vista.

“No hemos tenido ninguna señal de vida de ninguno de los familiares. Nuestra esperanza es que por lo que nos relatan, están en una pila, que son bloques de concreto. Ahí esperamos que estén resguardados por una burbuja de aire. Nos ha dicho la coordinadora de protección civil que hasta terminar el estudio del terreno, no se puede seguir la labor de inyectar concreto al terreno para que ya no pase agua al pozo, pero no tienen fecha exacta. Pueden pasar entre 15 días y un mes más”, detalló.

Como familias, las peticiones al presidente Andrés Manuel López Obrador fueron que dejaran entrar a alguien internacional a dar su opinión. Se escuchó y hubo respuesta que tuvo como resultado los campamentos de Estados Unidos y Alemania.

“A mi esposo le dicen el loco porque tiene una risa muy singular, es muy alegre aunque luego es enojón. Le gusta su trabajo de minería, tuvo muchas oportunidades de salir de ese trabajo pero nunca lo dejó. Le gustaba la adrenalina. Platican de sus esposos las otras familias y de que ellos decían que había agua y que habían advertido a los jefes, los encargados que no estaba lista la mina para trabajar. Pero ellos no quisieron dejar de ganar dinero a costa de la vida de 10 mineros”, explicó.

Finalmente, Carolina aseguró que está preparada para lo peor, pues la esperanza de hallar a su esposo con vida fue durante los primeros días. Agregó que hay familias que han dicho que se ofrecen para rescatar a sus propios familiares, pero como respuesta reciben que nadie va a bajar hasta que las autoridades digan que se puede.