Las 5 enfermedades del sexo anal

Dr Jorge Santín, Cirujano General. Cirujano Coloproctologo. Cirujano Robótico. Miembro de la Society for Surgery of the Alimentary Tract.

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

VIH. Virus de la inmunodeficiencia humana.

Herpes genital.

VPH. Virus del papiloma humano.

Clamidia.

Tricomoniasis.

Gonorrea.

Sífilis.

PROCTITIS

Es la inflamación del recto. Puedes sentir molestias, sangrado y la secreción de moco o pus.

También puede causar dolor rectal, diarrea, sangrado, así como la sensación continua de querer ir al baño.

También las infecciones de transmisión sexual pueden causar proctitis como la gonorrea, herpes genital y clamidia.

Síntomas

Una sensación frecuente o continua de querer ir al baño.

Sangrado rectal.

dolor rectal.

Dolor en el lado izquierdo de su abdomen.

Una sensación de plenitud en el recto.

Diarrea.

Dolor con las deposiciones.

¿Se complica?

La proctitis que no se trata o que no responde al tratamiento puede provocar complicaciones, por ejemplo:

Anemia por el sangrado crónico del recto.

Úlceras en el revestimiento interior del recto.

Fístulas que pueden darse entre diferentes partes del intestino, entre el intestino y la piel, o entre el intestino y otros órganos, como la vejiga y la vagina.

¿Cómo se trata?

Antibióticos. Para la proctitis causada por infecciones bacterianas, pueden recomendarle un antibiótico, como la doxiciclina (Oracea, Vibramycin, otros).

Antivirales. Para la proctitis causada por infecciones virales, como el herpes del virus de transmisión sexual, te pueden tratar con un medicamento antiviral, como aciclovir (Sitavig, Zovirax, otros).

FISURA ANAL

Una fisura anal es un pequeño desgarro en el tejido delgado y húmedo (mucosa) que recubre el ano.

Suelen provocar dolores y sangrado durante la evacuación intestinal.

También podrías sentir espasmos en el anillo de músculo que está en el extremo del ano (esfínter anal).

Algunas personas con fisura anal podrían necesitar medicamentos o, en ocasiones, cirugía.

Síntomas

Dolor, algunas veces intenso, durante la evacuación.

Dolor luego de la evacuación intestinal que puede durar varias horas.

Sangre roja brillante en las heces o en el papel luego de ir al baño.

Una grieta visible en la piel alrededor del ano.

Un bulto pequeño o un fibroma blando en la piel cercana a la fisura anal.

¿Complicaciones?

Imposibilidad de curación.

Recurrencia.

Una fisura no cicatrizada puede desencadenar un ciclo de molestias que puede necesitar medicamentos o cirugía para reducir el dolor y reparar o eliminar la fisura.

¿Cómo se trata?

Con nitroglicerina de aplicación externa (Rectiv), para ayudar a aumentar el flujo sanguíneo hacia la fisura, promover la cicatrización y ayudar a relajar el esfínter anal.

Cremas anestésicas tópicas, como lidocaína clorhidrato (Xylocaine), que puede ayudar en el alivio del dolor.

Inyección de toxina botulínica tipo A (Botox), para paralizar el músculo del esfínter anal y relajar los espasmos.

Medicamentos para la presión arterial, por ejemplo, nifedipina (Procardia) o diltiazem (Cardizem) oral, que pueden ayudar a relajar el esfínter anal.

¿Cómo es la cirugía?

Se llama esfinterotomía lateral interna, y se trata de cortar una pequeña porción del músculo del esfínter anal para reducir el espasmo y el dolor y favorecer así la curación.

Los estudios han demostrado que, para la fisura crónica, la cirugía es mejor que cualquier otro tratamiento. Sin embargo, la cirugía tiene un riesgo mínimo de causar incontinencia.

CONDILOMAS // VERRUGAS GENITALES

Son de los tipos más comunes de infecciones de transmisión sexual. De hecho, al menos la mitad de las personas sexualmente activas podrán infectarse con el virus que causa las verrugas genitales a lo largo de sus vidas.

¿Qué síntomas?

Picazón, ardor o dolor en la zona infectada.

Pequeñas protuberancias de color carne o gris en el área genital.

Sangrado durante las relaciones sexuales.

Varias verrugas juntas en forma de coliflor.

Normalmente suelen ser pequeñas y planas, muy pequeñas, pero a veces. pueden multiplicarse en grandes grupos.

¿Cómo se tratan?

Hay varios tratamientos para el condiloma, centrándose, muchos de ellos, en eliminar las verrugas con diferentes técnicas: crioterapia, electricidad o escalpelo.

Algunos médicos también usan antivirales o medicamentos para fortalecer el sistema inmunológico y su respuesta. Si las verrugas no te molestan o pican puedes no necesitar tratamiento, pero si ocurre lo contrario, puedes necesitar hasta cirugía.

INCONTINENCIA FECAL

Después de varios traumatismos, se producen desgarros de las fibras musculares que rodean al ano (esfínteres anales), y es cuando pasa la incontinencia fecal, que es la incapacidad de controlar la evacuación, y entonces pasa que, las heces se escapen inesperadamente del recto.

Es variable, desde una pérdida ocasional de heces al expulsar gases hasta una pérdida completa del control intestinal.

¿Qué se siente?

Diarrea.

Estreñimiento.

Gases e hinchazón.

¿Cómo se trata?

Medicamentos antidiarreicos como el clorhidrato de loperamida (Imodium A-D) y el difenoxilato y sulfato de atropina (Lomotil)

Laxantes como la metilcelulosa (Citrucel) y el psilio (Metamucil), si la incontinencia se debe al estreñimiento crónico.

Otros ejercicios y terapias

Ejercicios de Kegel. Los ejercicios de Kegel fortalecen los músculos del suelo pélvico, que sostienen la vejiga, el intestino y, en las mujeres, el útero, y pueden ayudar a reducir la incontinencia.

POR EJEMPLO: Mantén la contracción durante tres segundos y después relaja otros tres segundos. Repite este ejercicio 10 veces. A medida que tus músculos se fortalecen, mantén la contracción por más tiempo, trabajando progresivamente hasta llegar a tres series de 10 contracciones todos los días.

Entrenamiento de los intestinos: Se trata de hacer un esfuerzo consciente para evacuar a una hora específica del día: por ejemplo, después de comer. Establecer cuándo necesitas usar el baño puede ayudarte a obtener un mayor control.

Estimulación del nervio sacro: Los nervios sacros van desde la médula espinal hasta los músculos de la pelvis y regulan la sensación y la fuerza de los músculos del esfínter anal y rectal. La implantación de un dispositivo que envía pequeños impulsos eléctricos continuamente a los nervios puede fortalecer los músculos del intestino.

Terapia de radiofrecuencia. Este procedimiento, conocido como el procedimiento Secca, implica el suministro de energía por radiofrecuencia con temperatura controlada a la pared del canal anal para ayudar a mejorar el tono muscular. Es mínimamente invasiva y generalmente se realiza bajo anestesia local y sedación. Sin embargo, el seguro no siempre cubre este procedimiento.