El regreso a clases debe decidirse a nivel local: Gil Antón

Tenemos un país sumamente diverso y yo propondría que el 30 de agosto inicie un proceso muy cuidadoso de proyectos contextualizados a un nivel local para decidir las modalidades de inicio de regreso a clases presenciales cuando esto sea posible, dijo el doctor Manuel Gil Antón, profesor investigador del Colmex, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el académico dijo que le parece que son momentos muy importantes para dar un paso contra el centralismo, y decir no, no van a regresar todos el 30 como dice la autoridad educativa. "Que por primera vez no sean el magisterio y los padres de familia los que apoyen los planes de la SEP", sino al revés.

Para Gil Antón es importante que las autoridades locales decidan, ya que muchos estados en semáforo rojo pueden tener pequeños espacios que por sus condiciones pueden tener actividades presenciales. Además, consideró indispensable escuchar a los expertos a 'ras de escuela', para decidir cuándo, cómo y a qué ritmo se puede llevar a cabo este proceso, ya que son quienes conocen la situación de las localidades y del alumnado.

Respecto a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la carta de responsabilidad compartida que solicitó su gobierno para el regreso a clases presenciales, Manuel Gil Antón señaló que el mandatario puede señalar que hay resabios de decisiones autoritarias, pero sale sobrando el legárselo al neoliberalismo.

Además, dijo, el centralismo educativo es previo al neoliberalismo, y en realidad no hay nada más centralizado que el socialismo.