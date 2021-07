La población de Nuevo León está preocupada por el tema de la salud y el tema económico, piensan que vamos a tener restricciones más severas y si no cumplen así será, vamos a volver a las restricciones porque la salud es lo más importantes, anticipó Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de Nuevo León, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el doctor de la O dijo que aunque actualmente están en color naranja en el semáforo federal, en el semáforo local están en rojo intenso porque los contagios están subiendo "como la espuma".

"Cada teatrito tiene su publiquito. Nosotros estamos en semáforo naranja a nivel federal. Pero tenemos otros datos. Estamos en semáforo rojo sangre. Nosotros hacemos más pruebas que la Federación en personas con síntomas"



Recordó que esta tercera ola está atacando principalmente a la población más joven, por lo que pidió a los padres y abuelitos ser ahora los que no permitan salir a los jóvenes. También anticipó que no se regresará a clases presenciales el 30 de agosto si no existen las condiciones óptimas para hacerlo.

En NL tenemos 13 niños internados, y se han contagiados 1000 niños y adolescentes. Si no se cumplen las restricciones sanitarias no se llevará a cabo el regreso a clases presenciales.



Dijo que el sábado 'se fue de antro' pero a constatar que se cumplieran las medidas sanitarias y le sorprendió que muchos jóvenes estuvieran contentos de que estuvieran verificando.

El doctor Manuel de la O expresó que ya se están empezando a llenar los hospitales, incluso el Hospital Metropolitano que es el más grande del país para la atención de COVID, "estamos preocupados, tenemos qué ser más veloces que el virus y actuar con anticipación, además de mandar el mensaje a la población de que esto es difícil, está complicado", finalizó.