Que AMLO minimice el brote de COVID-19 no evita que la situación se agrave

Las cosas no ocurren por decreto, no se trata solo de decir "ya están las condiciones para regresar a las aulas" y esto no es un pequeño brote de COVID-19, "minimizar las cosas no va a llevar a que la gravedad no ocurra, lamentablemente la realidad siempre se termina imponiendo", señaló el doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tec, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, dijo que el Gobierno Federal también ha tenido acciones muy limitadas para crear las condiciones para mantener tanto la parte de salud como la educativa, algo que no se limita solamente a la rehabilitación de las aulas, "en este casi año y medio de pandemia el gobierno no ha incrementado presupuesto ni acciones que permitan hacer una realidad el modelo hibrido (...) ni de hacer una prueba de evaluación diagnóstica".

Marco Fernández criticó que el presidente López Obrador ha sido incapaz de asumir su liderazgo para poner el ejemplo en aspectos mínimos para ayudar a contener la pandemia de COVID-19 como en el uso del cubrebocas.

Destacó que al mandatario 'de pronto' le preocupa la educación, pero no hay acciones de política pública como una reorientación del presupuesto para equipar de mejor manera al sector educativo, aplicar pruebas aleatorias, proporcionar cubrebocas a los menores, etc. que son acciones que sí son necesarias más allá de la rehabilitación de salones.