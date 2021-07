Que Luis Cárdenas Palomino esté en la cárcel o que Genaro García Luna esté detenido desde 2019 no significa el fin de la red criminal de policías, el Cártel de policías que encabezaron durante más de 20 años y que sigue presente en áreas estratégicas de México siga gozando de absoluta impunidad, advirtió la periodista Anabel Hernández, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, recordó que este grupo criminal de policías se ligó a grupos de secuestradores y extorsionadores, así como a los Beltrán Leyva y que era el brazo armado del Cártel de Sinaloa, tras lo cual Cárdenas Palomino se convirtió en brazo derecho del empresario Ricardo Salinas Pliego "que no olvidemos que es uno de los empresarios más cercanos del Presidente de la República", bajo la protección de su cuñado Humberto Castillejos, protección de la que gozó hasta hace dos semanas.

La periodista recordó que Omar García Harfuch, titular de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, no solo fue aprendiz de García Luna y Cárdenas Palomino sino que es compadre de éste último, "es una pieza fundamental para que este grupo criminal se recicle y perpetúe en el próximo sexenio". Además, dijo, ya está siendo investigado por la propia FGR y el gobierno de Estados Unidos por su complicidad con este grupo criminal.

¿Puedes imaginarte a García Harfuch como el García Luna del próximo sexenio?, cuestionó.

Anabel Hernández reiteró que el grupo criminal policiaco sigue en activo dentro de las instituciones y compartió que la investigación que llevó a la detención de Cárdenas Palomino se llevó a cabo a 'contracorriente' de los mandos de la propia FGR, por lo que dijo esperar que estas personas sean protegidas.

Es muy importante, dijo la periodista, que esto no sea una simulación ya que el cargo de tortura que se le imputa a Cárdenas Palomino es gravísimo, al que habría qué añadirle muchos más como su enriquecimiento inexplicable amasando una fortuna de 4.6 millones de dólares, sus actividades de narcotráfico en las que usó al aeropuerto de la Ciudad de México como base de operaciones.

"Si la FGR no llega al punto medular que es hablar de estas actividades de narcotráfico y de quienes les daban protección antes y ahora, si no se llega a ese punto estamos ante una simulación así que el Presidente de la República que no sea tan optimista, antes de pedir el aplauso y reconocimiento de la ciudadanía tiene qué ganárselo y demostrar que esto no es una simulación más", finalizó.