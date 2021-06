La Suprema Corte debe poner a discusión las reglas procesales de la consulta para analizar la constitucionalidad de la ampliación del mandato del ministro presidente Arturo Zaldívar y creo que por prudencia él debería excusarse del análisis, opinó Tito Garza Onofre, investigador del IIJ-UNAM y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, anticipó que en los próximos meses veremos una disputa por ña narrativa de dicha consulta extraordinaria, que al ser poco común sus reglas están 'en el aire' y se deben definir temas como el número de votos requeridos, sus efectos, etc. "Lo que estamos viendo es una alternativa que no se habia planteado en la historia reciente de la Corte y en efecto, los detalles van a ser un tema que nos van a traer dándole vuelta", señaló.

Para Garza Onofre parece imposible que se defienda la ampliación del mandato del ministro presidente porque jurídicamente no tiene pies ni cabeza y va a resultar casi imposible que un ministro o una ministra lo defienda.

Criticó además las declaraciones "absurdas y fuera de lugar" del presidente López Obrador, de quien dijo que simplifica todo el poder judicial caricaturizándolo y dando a entender que si Arturo Zaldívar no guía la Reforma Judicial se perderán todas las esperanzas. "Esto es una lectura sesgada, que no abona a entender a la SCJN como nuestro máximo garante de la constitución y no como un organismo que debe estar al servicio del presidente en turno", finalizó.