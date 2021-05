Una disculpa hipócrita de AMLO no nos sirve de nada: Marisol Tapia

Una disculpa hipócrita del presidente López Obrador no nos sirve de nada, si hubiera sentido como presidente y como humano lo hubiera hecho desde un inicio, reclamó la señora Marisol Tapia, madre del niño Brandon Giovanni, quien falleció en el derrumbe en la Línea 12 del metro de la Ciudad de México.

"Una disculpa hipócrita no nos sirve para nada. Si al presidente no le es ajeno lo humano, hubiera ofrecido su perdón y solidaridad hace dos semanas": Marisol Tapia, mamá de Brandon Giovanni quien murió en el desplome de la Línea 12 del metro.



En entrevista con Enrique Hernández Alcázar en Así el Weso, la señora Marisol reiteró que exige la destitución de la directora del metro, Florencia Serranía, y la separación del cargo de una veintena de funcionarios y exfuncionarios, entre ellos personal de la Fiscalía que en documentos declara muerto a su hijo 20 minutos antes del incidente.

Respecto a este punto, la señora Tapia señaló que a dos semanas del derrumbe, solo sabe que su hijo murió el 4 de mayo pero no conoce la hora exacta, "porque ni eso coincide con el acta de defunción", tema que ya está bajo investigación. Por ello exigió que el acta de defunción de su hijo Brandon Giovanni sea corregida con datos reales.

Señaló que ya denunció que ha recibido amenazas, luego que personas que ella señala como "enviados por la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum" le han advertido que si no firman no se les brindará apoyo, "nos dicen que nos atengamos a las consecuencias y si no firmamos no atenderán a mis familiares".