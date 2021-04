A pesar que los otros candidatos llevan 30 días de campaña, no han logrado remontar la ventaja de Morena y lo que me queda a mí, en cuanto el Instituto Electoral de Michoacán me de el registro definitivo, es abonar y aumentar esa ventaja, dijo Alfredo Ramírez, candidato de Morena el gobierno de Michoacán, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, dijo que Raúl Morón se queda para dar pelea como delegado con funciones de presidente, y destacó que aunque los lastima la resolución del Tribunal Electoral, la están acatando porque Morena siempre ha sido y será un movimiento pacífico.

#AsíElWeso



"Hemos visto algunas encuestas, todavía no aparecemos en los nombres pero contamos con una mayoría amplía. Yo soy fundador de @PartidoMorenaMx y lopezobradorista": @AlfredoEsMorena con @EnriqueEnVivo por @WRADIOMexico — Así El Weso (@elwesomx) April 30, 2021

Ramírez señaló que quiere ver en positivo la situación de Michoacán ya que pese a que tiene adversidades muy fuertes, los michoacanos son muy trabajadores. "La cuestión es darle un nuevo giro a nuestro estado, que llegue la 4T y que tengamos esperanza en que tenemos con qué salir adelante", remató.