No sorprenden cifras altas de feminicidios en CDMX: OCNF

Aunque se escuche fuerte, no es sorpresa que la CDMX reportara un aumento de 85% en feminicidios y de 40.4% en violaciones sexuales durante marzo, comparado con el mismo mes del año anterior, dijo Ana Yeli Pérez, directora de incidencias de justicia del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, señaló que mientras no se ponga el dedo en el renglón en el tema de prevención, reeducación, en cómo nos construimos como hombres y mujeres en esta sociedad y como aprendemos a relacionarnos, no va a parar la violencia.

Dijo que hace falta invertir en materia de prevención, pero no solo en la inmediata "donde ya tenemos el problema y queremos evitar que incremente", sino en una prevención de raíz que toque la parte cultural y educativa de la sociedad, "donde repensemos cómo nos relacionamos y cómo se ejercen las diversas relaciones interpersonales", dijo.

Respecto a que el propio gobierno de la Ciudad de México diera a conocer estas cifras, Ana Yeli dijo que es algo interesante y destacó que ese ha sido parte del gran error de los gobiernos que han querido invisibilizar esta problemática: "porque si no se ve y no se nombra no existe, y si no existe no se invierte en atenderlo".

Destacó que se le ha criticado al Gobierno Federal que no gnere políticas públicas orientadoras para ser replicadas por los estados, "y creo en realidad que se hace el esfuerzo en todos niveles pero la realidad nos rebasa y la respuesta del estado es insuficiente para atacar esta pandemia", finalizó.